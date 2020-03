Environ la moitié des personnes infectées par COVID-19 ne présentent aucun symptôme

L’Islande a tenu un registre minutieux et constant des infections à coronavirus (COVID-19) sur son territoire. Et en analysant leurs informations, il a été possible d’atteindre un résultat crucial pour faire face à la pandémie: Selon ses données, environ la moitié des personnes infectées par le virus ne présentent aucun symptôme.

Nous recommandons également: Un kit à domicile pour détecter les coronavirus pourrait être bientôt disponible au Royaume-Uni

Le ministère de la Santé islandais dispose d’un site Web entièrement dédié aux coronavirus (Vous pouvez le vérifier sur le lien suivant, et surtout, il est en espagnol, en anglais et dans d’autres langues), qui offre un compte rendu détaillé de l’évolution de la pandémie dans le pays, ce qui a produit un résultat inattendu:

“Les premiers résultats de deCote Genetics indiquent qu’une faible proportion de la population générale a contracté le virus et qu’environ la moitié des personnes diagnostiquées positives sont asymptomatiques. L’autre moitié présente des symptômes modérés de rhume. », A déclaré Thorolfur Guðnason, épidémiologiste islandais.

Voici quelques-unes des données les plus importantes collectées par le site du gouvernement islandais:

Au 25 mars, l’Islande avait effectué 12 615 tests pour détecter les infections à covid-19

802 personnes ont été testées positives

Avec une population de 364 000 personnes, l’Islande a effectué des tests sur 12 615 d’entre eux, un nombre qui représente 3,4% de sa population, et prétend être le pays qui a effectué le plus de tests par citoyen dans le monde.

Il est vrai que les résultats peuvent varier selon les payset le cas de l’Islande ne peut être généralisé à l’échelle mondiale. Pourtant, il offre quelques indices qui pourraient aider à lutter contre la pandémie de coronavirus et encourager la population à prendre les mesures appropriées pour se protéger et protéger les autres.

Cela signifie que de nombreuses personnes pourraient contracter le virus sans présenter aucun des symptômes connus et pourraient même ne pas les développer. Cependant, ils pourraient transmettre le virus à d’autres personnes qui pourraient tomber gravement malades. C’est pourquoi la quarantaine est si importanteEh bien, si vous faites partie de ceux qui sont asymptomatiques, vous pourriez aider à transmettre le virus.

.