Envolez-vous avec Tom Cruise / Film

Ce ne serait pas le Super Bowl si vous ne ressentiez pas un petit besoin de vitesse. Heureusement, Paramount Pictures est ici avec un spot du Super Bowl pour la suite très attendue Top Gun: Maverick. Le seul et unique Tom Cruise revient en tant que pilote titulaire, mais cette fois, c’est lui qui a affaire à de nouveaux pilotes, dont Miles Teller en tant que lieutenant Bradley Bradshaw, fils du défunt officier d’interception radar, le lieutenant Nick Bradshaw, alias “Goose”. Découvrez le Top Gun: Maverick Super Bowl spot pour un aperçu.

Top Gun: Maverick Super Bowl Spot

Il y a beaucoup de drame à vivre car un Maverick vieillissant doit faire face à devenir obsolète tout en regardant un nouveau groupe de pilotes devenir pilotes avec toute leur vie devant eux. En fait, le réalisateur Joseph Kosinksi (TRON Legacy, Oblivion) ​​a déclaré à Entertainment Weekly qu’ils n’étaient pas un groupe de cadets inexpérimentés:

“Dans notre film, ce sont tous des diplômés de Top Gun qui reviennent pour un détachement de formation spéciale – qui est un autre aspect de Top Gun où ils peuvent retourner pour une formation spécialisée après avoir déjà obtenu leur diplôme. Ils ont un niveau d’expérience différent de celui du premier film. “

Cela signifie donc qu’ils sont forcément beaucoup plus arrogants que les cadets du Top Gun d’origine. Et comme cette équipe était déjà pleine d’eux-mêmes, nous avons hâte de voir à quel point ils seront insupportables dans ce groupe.

Mais soyons honnêtes, vous êtes surtout ici parce que vous voulez entendre ces jets rugir dans un son surround magnifique sur le plus grand écran possible. Ce sera sans aucun doute le type de film que vous souhaitez rechercher sur IMAX avec le son Dolby Atmos, ou quelle que soit la meilleure option suivante dans votre région.

Top Gun: Maverick joue également Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davile sable Ed Harris.

Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) est à sa place, poussant l’enveloppe en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement dans le grade qui le terrerait. Quand il se retrouve à former un détachement de diplômés Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif: “Rooster”, le fils du défunt ami de Maverick et le lieutenant Nick Bradshaw, officier d’interception radar, alias «Goose».

Face à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, culminant dans une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour le piloter.

Top Gun: Maverick arrive dans les salles le 26 juin 2020.

