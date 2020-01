Epic Games révèle la nouvelle date de la saison pour FortniteChapter 2

Epic Games a finalement révélé la date à laquelle débutera la deuxième saison de Fortnite Chapter 2, la version renouvelée de la Battle Royale qui a émergé l’année dernière après un événement plus que déconcertant pour tous les joueurs. La saison en cours du chapitre 2 restera dans les mémoires comme la plus longue de l’histoire du jeu, après plus de quatre mois.

La date fixée pour Le début de la nouvelle saison Fortnite est le 20 février prochain, bien qu’aucun détail n’ait été révélé sur les nouveautés qu’il apportera. Epic Games a choisi de les garder secrets. “Nous ne pouvons toujours pas vous informer sur tous les secrets de la saison prochaine”, a expliqué Epic Games.

Avant son lancement, début février, Fortnite Chapter 2 Vous recevrez la mise à jour 11.50 qui sera utilisée par le moteur graphique Unreal Engine Chaos. “Cette nouvelle technologie a beaucoup de potentiel et nous permettrait de porter Fortnite à un autre niveau”, ont-ils déclaré. Mais en plus, et avant de conclure, la saison en cours aura des défis supplémentaires en heures supplémentaires (afin que les joueurs puissent terminer toutes leurs missions) et il y aura un événement qui durera deux semaines.

