Epic prêt à libérer la peau des oiseaux de proie de Harley Quinn pour le nouvel événement “ Fortnite ”

Après Epic Games taquiner que nous aurions quelque chose en rapport avec le prochain Oiseaux de proie sortie en salles, ils sont allés de l’avant et ont officialisé Fortnite.

Sortant ce soir à 19 h HE, le pack Harley Quinn est livré avec un skin par défaut et un style déverrouillable que vous pourrez utiliser une fois que vous aurez terminé une série de défis:

Placer le top 30 dans les Solos, Duos ou Squads

Placer le top 20 en Solos, Duos ou Squads

Placer le top 10 en solos, duos ou escouades

Frappez les points faibles

Inflige des dégâts avec des pioches aux adversaires

Birds of Prey met en vedette Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Basco et Rosie Perez. Le film passe dans les salles partout ce week-end.

Je suis celui dont ils devraient avoir peur. PARCE QUE JE SUIS HARLEY FRICKIN’QUINN! #HarleyQuinn est prêt pour le chaos et apporte les ravages de Gotham directement à Fortnite. Obtenez le pack Harley Quinn ce soir à partir de 19 h HE, en savoir plus sur le pack dans notre blog: https://t.co/JUkKl7KNep pic.twitter.com/iFb335rIfC

– Fortnite (@FortniteGame) 6 février 2020