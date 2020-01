Epic révèle la date de début de la saison 2 de Fortnite Chapter 2

Fortnite Les joueurs du chapitre 2 qui se sont peut-être lassés de la nature obsolète d’Apollo Island au cours du dernier mois savent enfin quand s’attendre à une injection de nouveau contenu.

Dans une déclaration fournie aux fans plus tôt dans la journée sur le site officiel de la bataille royale, Epic Games a confirmé que le chapitre 2, la saison 2 devait arriver le mois prochain, le 20 février et présenterait, eh bien, nous ne sommes honnêtement pas sûrs. Ludique comme toujours, le studio taquine ce qui vient en supprimant intentionnellement plusieurs mots. “Chapitre 2 – Saison 2 mettra en vedette [REDACTED] avec plusieurs [REDACTED]», Lit le teaser totalement inutile, qui se termine par« Nous ne pouvons pas vous expliquer tous les secrets de la prochaine saison pour l’instant… »

Ce que le développeur partage, cependant, est la confirmation d’un changement potentiellement massif dans la façon dont Fortnite se sent jouer. À partir du patch 11.50 – provisoirement prévu pour début février – le titre massivement populaire passera à l’utilisation du moteur Chaos Physics d’Unreal Engine. En raison de la nature technique du mouvement, Epic prévient que des bugs et autres comportements inattendus sont quelque peu à prévoir.

Cliquer pour agrandir

En ce qui concerne les quelques semaines solides qui se sont écoulées entre maintenant et le lancement du chapitre 2, la saison 2, un certain nombre de mises à jour à plus petite échelle sont sur le point d’influencer les joueurs. Ils comprennent, comme d’habitude, des défis de prolongation de fin de saison à compléter, ainsi qu’un événement final de deux semaines pour clôturer la saison 1. Ce qui se révèle finalement être la conjecture de quiconque, bien sûr, surtout compte tenu FortniteLa réputation de sécuriser certains des plus grands croisements de jeux vidéo / films de tous les temps.

Avec Star Wars, Marvel’s Avengers, John Wick et une myriade d’autres franchises à succès à ses portes, les fans seront mieux en attendant le déluge inévitable de fuites, gracieuseté des mineurs de données, révélant la suite. Comme toujours, nous vous apporterons tout développement majeur au fur et à mesure de leur entrée, alors restez à l’écoute.