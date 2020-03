Épiscopat aux entrepreneurs: ne cherchez pas d’accumulation inutile

Mexico.- L’archevêque de Monterrey et président de la Conférence de l’épiscopat mexicain, Rogelio Cabrera López, a appelé tous les hommes d’affaires, hommes et femmes d’affaires à les exhorter à faire preuve de solidarité et de détachement avec leurs employés et avec les personnes les moins favorisées de la société.

«Tout le matériel que certains pourraient avoir accumulé dans leur étable doit être au service des autres. Il faut comprendre que ni des millions de grains ni un seul d’entre eux accumulés inutilement dans la grange ne rempliront votre cœur de vrai bonheur, au contraire ».

Dans le texte, l’archevêque partage avec le monde des affaires l’espoir de l’Église catholique face aux calamités mais leur rappelle également que chacun a une grande responsabilité dans le contexte actuel: «Le moment où nous vivons exige de chacun de nous le meilleur de chacun et une foi profonde dans le Dieu de miséricorde et d’amour ».

“La tempête a révélé notre vulnérabilité, notre négligence, nos péchés et nos déguisements”, explique-t-il dans le texte.

Le message explique les problèmes socio-économiques associés à la pandémie de coronavirus COVID-19: «Beaucoup d’entre nous vivent dans l’angoisse d’entendre dans les médias et les réseaux sociaux qu’il y a ceux qui préfèrent voir de nombreux Mexicains souffrir que de chercher mieux des stratégies économiques et d’autres qui visent à permettre à tout le monde de tomber malade à la fois et à sauver les plus forts. “

«Beaucoup connaissent déjà les conséquences du chômage, la difficulté d’accès aux services médicaux, l’interruption des réseaux de solidarité que la quarantaine a violée et qu’on ne sait pas s’ils pourront continuer plus tard. Certaines entreprises commencent à dire à leurs travailleurs et employés qu’elles ne pourront peut-être pas continuer, d’autres attendent une stratégie gouvernementale pour agir et, dans l’attente, aucune ne montre des signes de lumière. »

Pour cette raison, Cabrera exhorte les hommes d’affaires mexicains à unir leurs forces mais aussi à se rendre compte qu’ils doivent faire des sacrifices: «Il est temps de joindre nos forces avec beaucoup de fraternité et de solidarité, avec la ferme volonté de voir pour le bien de tous. L’un des enseignements de ces calamités est de prendre conscience de notre interconnexion et du fait que nous pouvons être un facteur d’espoir pour tous ou un facteur de destruction de la solidarité. Nous devons tous prendre la situation en main, conscients que, pour faire avancer notre peuple, nous devrons tous nous séparer de quelque chose. »

“Le plus que nous devons être détachés est dans notre mentalité afin de ne pas mépriser la dignité et la grandeur d’une personne, peu importe à quel point ils sont impuissants ou nécessiteux.”

A travers une allégorie, Cabrera explique aux hommes d’affaires que s’ils ont accumulé des biens matériels, il faut les partager avec ceux qui en ont le plus besoin: «Tout le matériel que quelqu’un a pu accumuler dans sa grange doit être au service des autres. Il faut comprendre que ni des millions de grains ni un seul d’entre eux accumulés inutilement dans la grange ne rempliront votre cœur de vrai bonheur, au contraire: les grains qui donneront de la joie et rempliront votre vie de sens sont honnêtement travaillés avec la sueur de votre front et partagé avec les autres, en particulier ceux qui en ont le plus besoin. Les grains conservés honnêtement dans l’étable sont appelés à passer de main en main pour être fructueux. »

Dans l’ensemble, Cabrera met en garde et reconnaît les signes positifs de la société concernant la situation économique et la solidarité, il a assuré que cela encourageait les messages de personnes qui expriment qu’ils continueront à soutenir autant que les forces et les ressources le permettront; et d’autres invitant ceux qui n’ont pas d’argent à manger chez eux ou dans leur établissement.

Cependant, le président du Collège mexicain des évêques a également juré que le gouvernement mexicain prendrait bientôt des décisions de solidarité et courageuses: “Comprenez que le peuple attend beaucoup de vous en faveur de tous, ne vous attendez pas à ce que chacun ne défende que son propre intérêt ”

Avec des informations de VC News

