Épisode 13 Écrase le complot, les fans pointent du doigt les 2 suspects probables

Depuis que la finale de mi-saison a été diffusée en novembre, la base collective de fans de Power joue au jeu «Who Shot Ghost?». En plus de deviner qui a appuyé sur la gâchette, certaines personnes discutaient de la réalité de la mort de Ghost. Il est parti, oui. C’est officiel. Vous avez vu le sang, vous avez vu le corps.

Ghost / James St. Patrick est mort, et tout le monde a eu sa propre réaction en le regardant reprendre son dernier souffle. L’épisode de Power de cette semaine a finalement tué ces théories du complot selon lesquelles c’était un canular, un rêve ou une ruse des forces de l’ordre.

Maintenant qu’il est établi que Ghost est bel et bien mort et que Tommy ne l’a pas fait, les téléspectateurs peuvent passer – ceux qui s’en tiennent à la série – à clouer l’identité du tireur. Techniquement, il reste quatre suspects, mais la majorité des fans pensent qu’ils savent qui est coupable.

Joseph Sikora dans le rôle de Tommy dans «Power» | Starz

Qui reste dans la programmation?

Si vous opérez par les personnes qui ont été montrées à la fin de l’épisode 10, alors trois des sept suspects originaux ont été éliminés. Il en reste quatre: Saxe, le conseiller municipal Tate, Tasha et Tariq.

Casino.org

même pris le temps d’analyser chaque personne, son niveau de menace, sa trace de meurtre

records et armes de choix. Sur la base de ces informations, Tate et Saxe

en bas de la liste, Tariq et Tasha étant considérées comme des menaces plus importantes.

Laisser mariner dessus un instant.

La plupart des fans parient sur le bébé

Ce n’est pas Yasmine dont nous parlons ici. Votre instinct vous a dit qui avait tiré sur Ghost. Le spectacle amène tout le monde à le croire depuis un certain temps, et les graines ont été plantées la saison dernière.

Vous savez que nous parlons de Tariq, mais l’a-t-il fait? Il déteste vraiment Ghost. Dans l’épisode 13, il a tenté de convaincre Tommy de laisser Dre tuer Ghost, puis a harcelé Tommy à Vincent en lui indiquant où il se trouvait.

Il ne voulait pas de Tommy sur le chemin; il ne voulait pas de lui à Truth pour protéger Ghost. Alors, ça veut dire qu’il est allé au club pour lui mettre une balle? Les fans pensent que c’est lui et les derniers épisodes mènent à l’inévitable révélation: Tariq a tué son père et échappé de peu à la colère de Tommy.

Les fans pensent que Tasha l’a fait ou aidé

L’autre option? Tasha a tué Ghost – après que Tommy l’a laissée vivre – alors il n’a pas voulu faire avouer Tariq au meurtre de Ray Ray. Ou, l’autre théorie des fans est que Tariq l’a fait, et Tasha le couvre.

Elle lui enseigne déjà comment réussir dans le jeu de drogue, et la plupart des téléspectateurs pensent que Tariq est en passe de devenir la prochaine incarnation de Ghost. C’est du matériel dérivé qui vous est remis dans un panier.

Nous le redisons à propos de Tate et Saxe

Saxe est-il vraiment une menace? À en juger par les derniers mots de Ghost à Tommy qui l’ont supplié de ne pas tuer le tireur, personne ne pense que c’est Saxe. Les fans le trouvent jetable et pas quelqu’un que Ghost serait d’accord pour “lâcher prise”.

Il en va de même pour Tate. Mais cette expression choquée de “Quoi?!” Que Tommy a grogné en pointant son arme vers le méchant aurait pu être destinée au sale politicien sans prétention. Peut-être.

L’épisode de la semaine prochaine couvrira Tate et Saxe, donc les fans verront leurs théories confirmées ou réfutées, mais pour la plupart, les gens croient que Tariq l’a fait, et c’est tout.