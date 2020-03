Épisode du 1er avril en direct, temps forts et TNT – HITC

AEW Dynamite viendra à nouveau de Jacksonville et verra Chris Jericho face à Matt Hardy.

Malgré une grande partie du monde arrêtée en raison de la crise sanitaire mondiale, la WWE et AEW continuent de fournir aux fans de catch le meilleur contenu à l’avenir.

Aux États-Unis, les lundis soirs, la WWE amène les fans lundi soir à Raw, les vendredis soirs à WWE Smackdown. Pendant ce temps, la guerre de mercredi soir entre la WWE et AEW se poursuit en milieu de semaine avec NXT face à face avec Dynamite.

Ce mercredi 1er avril 2020 c’est au tour d’AEW Dynamite. L’émission de deux heures vient directement de la ville natale de l’AEW, Jacksonville, malgré la crise actuelle. AEW étant sur le point de suivre l’exemple de la WWE et aurait préenregistré plusieurs émissions Dynamite pour se poursuivre au cours du mois en cas de nouvelles restrictions, les fans peuvent s’installer pour de nombreuses actions AEW pendant l’auto-isolement.

Le mercredi 1er avril 2020, AEW Dynamite était censé voir Blood and Guts, mais cela n’est plus possible en raison de la réglementation sur la distanciation sociale. Cependant, les fans d’AEW pourront toujours voir “ The American Nightmare ” Cody Rhodes affronter Jimmy Havoc, la moitié des champions de l’AEW Tag Team Kenny Omega contre Sammy Guevara et Inner Circle’s face à face avec Matt Hardy après les débuts sensationnels de Broken One la semaine dernière.

Chris Jericho assiste à la ligne de presse All Elite Wrestling au cours de 2019 New York Comic Con au Jacob Javits Center le 04 octobre 2019 à New York.

Comment puis-je regarder l’épisode du 1er avril 2020 d’AEW Dynamite au Royaume-Uni?

AEW Dynamite sera diffusé sur FITE TV au Royaume-Uni le jeudi 2 avril 2020 à 00h00 (00h00). Les abonnements à FITE TV commencent à 4,99 $ par mois et sont disponibles sur fite.tv ou sous forme d’application mobile.

Comment regarder les répétitions et les faits saillants de l’épisode du 1er avril 2020 d’AEW Dynamite au Royaume-Uni

Des rediffusions sont ensuite disponibles toute la semaine sur FITE TV, si vous ne restez pas éveillé toute la nuit.

Si vous n’avez pas envie de vous abonner à FITE TV, AEW Dynamite est répété au Royaume-Uni sur ITV 4. Le dernier épisode d’AEW Dynamite sera diffusé le vendredi 3 avril 2020 à 23h35 (23h35).

Où puis-je regarder l’épisode du 1er avril 2020 d’AEW Dynamite sur Freeview?

ITV 4 est disponible sur Freeview Channel 24 (+1 disponible sur Channel 59), Freesat Channel 117 (+1 disponible sur Channel 154), Sky Channel 120 (HD) (+1 disponible sur Channel 220, SD disponible sur Channel 818), et Virgin Media Channel 118 (HD disponible sur Channel 178, = 1 disponible sur Channel 175).

