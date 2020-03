Épisode I – La menace fantôme

Vous souvenez-vous que Keira Knightley était Star Wars: Episode I – La menace fantôme? C’est vrai, la jeune actrice a joué la servante de la reine Amidala (Natalie Portman) ainsi que son leurre, Sabe. Bien que ce ne soit pas techniquement son premier rôle dans un film, c’était certainement son plus gros à l’époque.

Interrogée par le magazine Total Film sur son expérience sur le blockbuster, Knightley se souvient d’être très mal à l’aise, expliquant que:

“Je veux dire, j’avais 12 ans. Je ne me souviens pas littéralement”, a-t-elle expliqué. «Je me souviens que la coiffure était si lourde que ça m’a donné mal à la tête. Je me souviens vraiment du mal de tête d’une des coiffes. Et je me souviens d’avoir été à l’arrière-plan pendant si longtemps que je m’étais endormi. J’étais juste assis sur une chaise et j’étais en arrière-plan, mais je ne pouvais pas garder les yeux ouverts. Je m’en souviens vraiment. Mais à part ça, je ne me souviens de rien d’autre à ce sujet. “

Donc. elle dit qu’Hollywood n’est pas aussi glamour que nous le pensons, non? Knightley a toujours été d’une franchise rafraîchissante à propos de ses expériences dans l’industrie et a rappelé une fois un moment embarrassant dans Love Actually où elle a dû porter un chapeau dans une scène parce qu’elle avait un zit géant sur le front. Elle a également déclaré récemment qu’après avoir eu deux filles, elle avait fini de faire des scènes de nu en raison du changement de son corps après les deux grossesses.

Cliquer pour agrandir

Bien que l’actrice ait rapidement pris de l’importance dans un certain nombre de grands films comme la franchise Pirates des Caraïbes, King Arthur et Love Actually, elle est également la reine des drames costumés de son travail dans Pride & Prejudice, Atonement, The Duchess et Anna Karenina. Mais depuis sept ans, elle est apparue dans un certain nombre de petits ensembles intéressants comme Begin Again, Laggies et Everest. Et elle a été formidable dans le thriller d’espionnage de l’année dernière, Official Secrets.

Ses projets à venir continueront également cette série d’histoires axées sur les personnages dans les films. Elle apparaîtra dans Silent Night and Misbehavior, qui raconte l’histoire vraie d’un groupe de femmes en 1970 qui visent à perturber le concours de beauté Miss Monde à Londres.

Star Wars: Episode I – La menace fantôme On ne s’en souvient pas avec tendresse, bien sûr, mais retourner voir de jeunes acteurs comme Knightley en elle qui sont devenus de plus grandes stars est toujours intéressant.