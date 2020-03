Épisode I Racer Re-Release à venir sur PS4 et Nintendo Switch / Film

Même s’il est facile de ne pas tenir compte Star Wars: La menace fantôme en ce qui concerne l’héritage de la saga de science-fiction, vous ne pouvez pas nier que le podrace Boonta Eve est l’une des séquences les plus exaltantes et divertissantes de toute la franchise. Encore plus excitant est le jeu vidéo de course à l’ancienne inspiré de celui-ci, Star Wars Episode I Racer. Le jeu vidéo est sorti sur Nintendo 64 et Microsoft Windows en 1999, et il fera bientôt son retour en étant réédité sur PlayStation et Nintendo Switch.

StarWars.com a fait l’annonce passionnante d’une réédition de Star Wars: Episode I Racer sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Lucasfilm et le développeur Aspyr ramèneront le jeu de course classique avec des commandes modernisées et tout ce qui rendait le jeu original génial au départ. Voici la répartition:

25 coureurs jouables dont: Anakin Skywalker, Sebulba et Ratts Tyerell

Pistes de course couvrant 8 mondes uniques, notamment: Tatooine, Baroonda et Malastare

Travaillez avec des droïdes de puits pour améliorer votre podracer pour des vitesses de pointe et une accélération plus élevées

Découvrez des raccourcis et des secrets pour maîtriser vos temps au tour

Multijoueur à écran partagé (Nintendo Switch et PlayStation 4) et multijoueur LAN (Nintendo Switch)

Il est dommage que le jeu ne puisse pas être mis à jour pour permettre le jeu en ligne, mais ce n’est probablement pas facile lorsque vous apportez ce vieux jeu à des systèmes de génération actuels. Ils devraient probablement faire beaucoup de travail s’ils voulaient le faire, puis nous nous retrouverions avec quelque chose de inférieur comme la suite décevante Star Wars Racer Revenge de 2002. De plus, il y a quelque chose de très nostalgique à voir les graphismes rétro dans ces captures d’écran de la réédition:

Ce jeu a fait fureur en 1999. Je ne peux pas vous dire combien d’heures j’ai passé à courir contre des amis pendant les soirées pyjama. Je me souviens distinctement de Mars Guo comme étant ma course de prédilection à l’époque, prenant son gros podracer vert hors des rampes et des raccourcis, écrasant les autres races pour les jeter hors course. J’ai hâte de revenir sur ces pistes de podracing.

Malheureusement, tout ce que nous savons en ce moment, c’est que la réédition de Star Wars: Episode I Racer est en cours. Aucune date de sortie n’a été annoncée, nous devrons donc attendre patiemment qu’elle arrive, avec un peu de chance cette année.

