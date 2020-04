Epix présente la série Helper Skelter en six parties de Charles Manson en juin

Encore une autre série de docuseries Charles Manson est en route, rapporte Deadline aujourd’hui, celui-ci intitulé «Helter Skelter» et mis en avant-première le Epix en juin prochain.

La série en six parties fournira un aperçu complet de «l’histoire de la façon dont Charles Manson et son culte ont terrorisé la Californie à la fin des années 1960 et au début des années 1970».

Deadline note: «Ce sera un récit complet de l’histoire de la famille Manson, avec des interviews jamais consultées par d’anciens membres de la famille et des journalistes d’abord sur la scène et dans la salle d’audience, avec des images d’archives et des images récemment déterrées.»

“Helter Skelter” en avant-première sur 14 juin.

Les docuseries proviennent de Lesley Chilcott, Berlanti Productions, Rogue Atlas Productions et Warner Horizon Unscripted Television.