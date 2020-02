Éponge en fuite »,« Du sang sur son nom »- / Film

Rassemblons quelques remorques, d’accord? Plutôt que de donner à ces titres leurs propres publications individuelles, nous avons décidé de les regrouper au même endroit. Pourquoi? Parce qu’ils étaient seuls et que tout le monde a besoin d’un ami. C’est pourquoi. Ci-dessous, vous verrez des bandes-annonces d’un documentaire sur les Beastie Boys, la curiosité indépendante Avaler, un nouveau Fantôme dans la coquille anime, encore un autre Bob l’éponge film, et un thriller appelé Du sang sur son nom.

Avaler

Avaler ne manquera pas d’attirer l’attention. Creusez le synopsis: «En surface, Hunter (Haley Bennett) semble tout avoir. Femme au foyer nouvellement enceinte, elle semble satisfaite de passer son temps à s’occuper d’une maison immaculée et à aimer son mari Ken-doll, Richie (Austin Stowell). Cependant, alors que la pression pour répondre à ses beaux-parents contrôlants et aux attentes rigides de son mari augmente, des fissures commencent à apparaître dans sa façade soigneusement créée. Hunter développe une habitude dangereuse et un sombre secret de son passé s’infiltre sous la forme d’un trouble appelé pica – une condition qui lui fait avaler compulsivement des objets non comestibles et souvent mortels. »

Je veux dire, comment pouvez-vous ne pas vouloir regarder ça? Le film, qui a été réalisé par Carlo Mirabella-Davis et met en vedette Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O’Hare et Elizabeth Marvel, a fait le buzz sur le circuit des festivals. Vous pouvez enfin l’attraper quand il ouvre en salles et en VOD 6 mars.

Fantôme dans la coquille: SAC_2045

Netflix a une nouvelle série d’anime, Fantôme dans la coquille: SAC_2045, arrivant en avril. Je ne connais rien à l’anime ou à Ghost in the Shell, mais je sais que beaucoup, beaucoup de gens vont gaga sur cette nouvelle et cette bande-annonce. Voici le synopsis: «En 2045, le monde est entré dans une« guerre durable »systématique. Embauchés comme unité mercenaire, les anciens membres de l’élite japonaise Section 9 sont confrontés à l’apparition soudaine de« Post-Human », un être avec une intelligence et des capacités physiques extraordinaires.

Ghost in the Shell: SAC_2045 est diffusé dans le monde entier en avril 2020, uniquement sur Netflix.

Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite

Je ne sais pas qui réclame encore plus de films SpongeBob, mais en voici un nouveau. Et SpongeBob: Sponge on the Run est “le tout premier événement cinématographique CGI SpongeBob”, donc il a tout pour plaire. Dans Sponge on the Run, «Après que l’escargot de compagnie bien-aimé de Bob l’éponge, Gary a fait la sieste, lui et Patrick se lancent dans une aventure épique à The Lost City of Atlantic City pour ramener Gary à la maison. Alors qu’ils naviguent dans les délices et les dangers de cette mission de sauvetage périlleuse et hilarante, SpongeBob et ses amis prouvent qu’il n’y a rien de plus fort que le pouvoir de l’amitié. “En plus de la distribution habituelle de personnages, le film présente également des apparitions de Keanu Reeves, Awkwafina, et Snoop Dogg. Cherchez-le sur 22 mai 2020.

Du sang sur son nom

Dans Blood on Her Name, “La décision d’une femme de dissimuler un meurtre accidentel échappe à tout contrôle lorsque sa conscience exige qu’elle rende le corps du mort à sa famille.” Mais si ce résumé d’une phrase ne le fait pas pour vous, voici un synopsis plus long:

Le cadavre gît à ses pieds, son sang coulant toujours sur le sol … C’était un accident, né de la légitime défense, mais sa découverte pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le propriétaire du garage local Leigh Tiller (Bethany Anne Lind) et son fils. Dans une panique, Leigh décide de cacher le crime, nettoyant la scène sanglante et se bousculant pour se débarrasser du corps. Mais peut-elle réellement faire disparaître un homme de la terre – de sa famille – les laissant éternellement perplexes? Alors que Leigh est tiraillée entre ses instincts primaires et sa conscience torturée, elle lutte pour garder ses péchés cachés de son père éloigné – un flic avec une longue histoire de compromis moral (Will Patton) – et de la petite amie aux yeux vifs du défunt (Elisabeth Rohm ). Blood On Her Name est un thriller axé sur les personnages qui explore les questions de culpabilité, d’identité morale et l’irrévocabilité des choix dans les circonstances les plus sombres.

Le film, réalisé par Matthew Pope, arrive dans les salles et en VOD le 28 février.

