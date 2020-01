Éponge sur le spot du Super Bowl Run

Regardez The SpongeBob Movie: Sponge on the Run Super Bowl spot

Paramount Pictures a publié le spot Big Game pour Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite, le troisième volet de l’aventure grand écran de son personnage titulaire. Vérifiez Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite Spot du Super Bowl ci-dessous!

Le film, précédemment intitulé C’est une merveilleuse éponge, sera le premier ordinateur 3D animé Bob l’éponge film, qui est décrit comme une lettre d’amour au créateur original de SpongeBob, Steven Hillenburg, décédé en novembre dernier, ainsi qu’aux fans de la série, sans parler des résidents fictifs de Bikini Bottom.

Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite présentera une partition de Hans Zimmer et des chansons originales d’Ali Dee. Le film mettra également en vedette les voix d’Awkwafina (Crazy Rich Asians) et Reggie Watts (Tuca & Bertie). De plus, la légende de la pop star Cyndi Lauper et le co-auteur Rob Hyman travaillent sur des chansons originales pour le film. Il est produit par Paramount Animation en collaboration avec Nickelodeon Movies et United Plankton Pictures.

Depuis ses débuts en 1999, Bob l’éponge Carré est devenu la propriété la plus largement distribuée de l’histoire de Viacom International Media Networks, vue dans plus de 208 pays et territoires, traduite dans plus de 55 langues et totalisant en moyenne plus de 100 millions de téléspectateurs chaque trimestre. Il s’agit de la troisième aventure Spongebob de longue durée, après 2004 Le film SpongeBob Squarepantset 2015 Éponge hors de l’eau.

Le projet est dirigé par Tim Hill et produit par Ryan Harris avec la chorégraphie de Mia Michaels. Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite ouvrira le 22 mai.