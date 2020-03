Eral Les funérailles de Pop Smoke auront lieu cette semaine à Brooklyn

Instagram

Le rappeur de 20 ans a été tué il y a deux semaines à son domicile de Hollywood Hills …

La famille du rappeur Pop Smoke et ses amis les plus proches diront au revoir au défunt chanteur cette semaine, tandis que les autorités enquêtent toujours sur la cause de son meurtre.

Smoke a été tué il y a deux semaines à son domicile de Hollywood Hills et les policiers soupçonnent jusqu’à présent qu’il s’agissait d’un crime prémédité.

Les détectives dans l’affaire ont du mal à enquêter sur le meurtre parce que les témoins refuseraient de parler par crainte de représailles.

Le New York Daily News a obtenu une copie du certificat de décès de Pop Smoke selon lequel les funérailles du rappeur sont prévues cette semaine à Brooklyn, où il a grandi, dans le cimetière historique de Green-Woody, au sud de Prospect Park.

La publication note que la famille du chanteur de 20 ans cherche toujours désespérément des réponses sur qui l’a tué et pourquoi.

Le capitaine de la division des homicides de la police de Los Angeles, Jonathan Tippet, a déclaré à The News: «Les suspects sont toujours libres. Nous sommes au début de notre enquête, mais nous approfondissons cela. Nous demandons toujours de l’aide au public et tout ce qu’il peut fournir serait utile », a déclaré Tippet, ajoutant que l’affaire concernait au moins quatre suspects et qu’il était trop tôt pour dire s’il s’agissait d’une agression ou d’une vengeance.