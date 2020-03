Eréndira Derbez nous parle de son nouveau livre

Une femme est sérieuse au bureau. Elle est fatiguée car elle n’a pas pu s’endormir toute la nuit. La raison? La chaleur (foutue) qui annonce que le printemps approche. Aussi simple que ça. Entrez, dites bonjour à l’un de vos camarades de classe sans sourire, allez prendre un café. Quand elle retourne chez elle, il l’arrête et Il demande ce qu’il a. “Rien”, car rien ne se passe vraiment, il a seulement sommeil et préfère (comme tout le monde) être dans son lit que dans un bureau à 9h …

“Bien sûr?” Insiste le sujet. “Oui, vraiment. Je n’ai sommeil que parce que je n’ai pas bien dormi toute la nuit “, mais c’est tout. Cette réponse n’est jamais suffisante, à laquelle il répond: “Bien sûr que tu es dans tes jours et c’est pourquoi tu es en mauvaise forme.” À cette phrase que toutes les femmes ont entendue, est quelque chose appelé micro-machisme, un terme qui a sonné plus fort ces dernières années, mais qui fait partie de la société mexicaine (et latino-américaine) depuis des décennies.

On pourrait penser que que “innocent” vous êtes sûrement à votre époque “est une blague sans importance, mais la réalité est que c’est le contraire. Pour Eréndira Derbez et Claudia de la Garza, c’est la base d’un système qui cède la place aux expressions maximales de la violence contre les femmes, comme le féminicide, étant quotidienne, normalisée et faisant partie de notre culture.. Les blagues macho, le sexisme dans le langage, le fait de remuer une femme dans la rue, les stéréotypes, etc., construisent les micro-mécanismes décrits dans le livre. Ils ne sont pas micro. Mécanismes quotidiens de Derbez et De la Garza.

Dans la cabine de #SopitasXAireLibre, était l’un des auteurs, Eréndira Derbez, qui est un historien de l’art et co-fondateur du studio Plumbago, pour parler non seulement du processus de création et de recherche du livre (qui est l’Amazonie la plus vendue au Mexique, un grand signe), mais définir l’ensemble de l’environnement qui construit son contenu, qui nous intéresse tous des mouvements féministes qui ont été déclenchés ces derniers mois en réponse à une vague de violence contre les femmes qui augmente avec le temps.

Ici, nous quittons l’interview avec Eréndira Derbez pour #SopitasXAireLibre: