Eric Andre et Lil Rel Howery ont des farces choquantes / Film

Il fut un temps où Jackass n’était pas seulement une série à succès sur MTV, mais c’était une franchise de films réussie, apportant des farces et des cascades folles et dangereuses au grand écran. Maintenant producteur et réalisateur de franchise Jackass Jeff Tremaine ramène des farces au grand écran avec le réalisateur Kitao Sakurai et collaborateurs de comédie Eric Andre, Lil Rey Howery et Dan Curry.

Mauvais voyage est une comédie à caméra cachée qui suit Eric Andre et Lil Rey Howery alors qu’ils partent pour un road trip à travers le pays, rempli de farces choquantes et inventives tirées sur de vraies personnes à travers les États-Unis. Une nouvelle bande-annonce du groupe rouge Bad Trip est arrivée, présentant le côté le plus sale de ces farces, mais il y a une bande-annonce de groupe vert pour ceux qui veulent le garder propre (même si le film est sans aucun doute classé R).

Bande-annonce Bad Trip de Red Band

En plus d’Eric Andre enfonçant sa main dans un mélangeur, ayant ses vêtements aspirés par un aspirateur et se faisant tremper dans de l’essence, nous pouvons également voir Tiffany Hadish (Girls Trip) s’amuser. Elle fait partie de l’histoire qui relie toutes ces farces en tant que sœur de Lil Rey, qui vient de sortir de prison et est énervée que sa voiture soit utilisée pour ce road trip.

Contrairement à Jackass, il n’y a pas beaucoup de cascades mettant en vedette les personnages essayant de se blesser. Ce sont tous des scénarios destinés à choquer les gens qui ne savent pas qu’ils regardent une situation mise en scène dégénérer en quelque chose d’incroyable. La configuration semble également assez crédible, et j’aimerais voir une série de featurettes montrant comment ils les ont retirées.

Pour certains d’entre vous qui ne pourront peut-être pas regarder une bande-annonce contenant des bits NSFW, il y a cette bande-annonce de bande verte qui n’est pas aussi sale avec la langue. Mais vous avez toujours une bonne idée de la façon dont certaines de ces farces seront inappropriées.

Bad Trip arrive en salles le 17 avril 2020, une semaine plus tôt que prévu initialement.

