Eric Warren Singer tapé au stylo maintenant vous me voyez 3!

Eric Warren Singer tapé au stylo Now You See Me 3!

Après des années d’attente pour une nouvelle mise à jour sur Maintenant tu me vois 3, Lionsgate a révélé que le développement est en cours avec Eric Warren Singer, candidat aux Oscars (American Hustle, Top Gun: Maverick) se connecter pour écrire le script!

CONNEXES: Exclusif: Jon M. Chu ouvre à propos de Now You See Me 3 Delay

Le troisième opus, qui est basé sur une nouvelle interprétation de la franchise de Singer, est décrit comme capturant «le plaisir, la magie et la pointe de l’original» et introduira de nouveaux personnages dans l’univers tout en laissant la porte ouverte à l’original les acteurs doivent reprendre leur rôle s’ils sont disponibles, bien qu’aucun casting n’ait été effectué sur le projet.

«Eric a toujours été fasciné par l’art de la tromperie et de l’illusion sous toutes ses formes et il nous est venu avec une grande histoire qui prend la mythologie de Maintenant tu me vois et pousse The Four Horsemen à un tout autre niveau avec notre casting de retour clé et de nouveaux personnages », a déclaré Nathan Kahane, président du Lionsgate Motion Picture Group, dans l’annonce. “Le Maintenant tu me vois La franchise a été construite pour garder le public surpris et deviné. Tout grand magicien le sait, vous ne pouvez pas continuer à faire les mêmes tours. Et Eric et son équipe d’illusionnistes ont quelque chose de spécial dans leur manche pour ce nouveau film. “

Procurez-vous une copie numérique de Maintenant tu me vois 2 ici!

Jonathan Bayme et Theory 11 serviront de consultant magique pour les cinéastes tandis que Bobby Cohen et Alex Kurtzman devraient produire le prochain épisode via leur bannière Secret Hideout, tandis que Meredith Wieck et Aaron Edmonds superviseront le projet pour Lionsgate.

CONNEXES: Exclusif: Jesse Eisenberg discute maintenant des plans de suite de You You Me Me!

La franchise, qui a commencé avec 2013 Maintenant tu me vois, suit un groupe de magiciens et d’illusionnistes du nom de The Four Horseman alors qu’ils parcourent le monde en réussissant des vols de banque et des braquages ​​lors de leurs spectacles pour rendre justice à ceux qui utilisent leur argent pour des moyens inappropriés. Les débuts mettaient en vedette un casting d’ensemble d’Eisenberg, Woody Harrelson (Zombieland: Double Tap), Isla Fisher (Développement arrêté), Dave Franco (6 Métro), Mark Ruffalo (Avengers: Fin de partie), Michael Caine (Principe) et Morgan Freeman (Angel est tombé), et a été un succès au box-office, totalisant plus de 351 millions de dollars dans le monde avec un budget de 75 millions de dollars.

Maintenant tu me vois 2, qui a frappé les théâtres en 2016, a vu le groupe forcé de s’enfuir après avoir été exposé par le cerveau criminel Walter Mabry (Daniel Radcliffe, Échapper à Pretoria) et l’aider à réussir un travail en volant une précieuse puce de données. La suite a remplacé Fisher pour Caplan, car la première était enceinte lorsque la production devait commencer, et a connu un succès similaire au box-office, avec un revenu de plus de 334 millions de dollars sur un budget de 90 millions de dollars.

Les rapports d’un troisième épisode ont commencé avant la sortie de la suite, le PDG de Lionsgate Jon Feltheimer déclarant qu’une planification précoce était en cours et des rapports indiquant que Caplan et Fisher étaient tous deux en pourparlers pour reprendre leurs rôles pendant que Benedict Cumberbatch (Avengers: Fin de partie) était en pourparlers pour un rôle inconnu, vraisemblablement antagoniste. Il a également été signalé que Jon M. Chu (Dans les hauteurs) s’était engagé à la barre d’un triple après avoir réalisé le deuxième film, mais aucune nouvelle n’a été révélée depuis.

Nous participons au programme d’associations d’Amazon Services LLC, un programme de publicité d’affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.