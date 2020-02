Erica aura plus d’importance dans la quatrième saison

Quelqu’un a gagné une promotion dans “Stranger Things”. Après avoir joué un rôle fondamental dans les enquêtes sur les entrailles de Starcourt, Erica sera encore plus visible dans le quatrième épisode de la série Netflix, car, au fur et à mesure que Variety avance, l’actrice Priah Ferguson aura une présence régulière dans les nouveaux épisodes, au lieu du personnage récurrent qu’elle détenait dans le précédent épisode.

Priah Ferguson dans la troisième saison de «Stranger Things»

Par conséquent, le prochain lot d’épisodes, dont le tournage est déjà en cours, nous laissera plus de moments de lucidité d’Erica, qui depuis sa première apparition dans la deuxième saison, il est devenu l’un des personnages les plus aimés par les fans, et dans une fosse sans fond de gifs et de mèmes. L’irruption de la sœur de Lucas dans “ Stranger Things ” a eu lieu dans le deuxième épisode de ce deuxième épisode, et depuis lors, elle n’a fait que gagner en importance.

Dans la troisième saison, Erica a collaboré, en échange d’une bonne récompense, avec Dustin, Steve et Robin pour résoudre le mystère du centre commercial, découvrant le complot russe qui se passait sous ses pieds. Quand nous reviendrons à Hawkins, qui dans la quatrième saison ne sera pas le seul décor de la série, Erica et son frère et le reste des amis devront faire face à de nouvelles menaces, avec l’aide d’un personnage que nous avons (presque) laissé pour mort. .

Le retour le plus attendu

Dans un geste inattendu, Netflix a annoncé le retour de Hopper avec le premier teaser de la nouvelle saison. Cependant, Le personnage de David Harbour, qui semblait s’être sacrifié pour fermer le portail souterrain, n’est pas à son meilleur, car il est prisonnier des Russes et est assez loin de l’Indiana. Par conséquent, “ Stranger Things ” connaîtra sa saison la plus divisée lors de son retour sur Netflix, où il reste l’un des fleurons les plus attendus.

