Erica Dixon applaudit à un fan qui a affirmé qu’elle était amère à propos de Split avec Lil Scrappy

Même si elle n’est pas apparue dans la série pendant plusieurs saisons, Erica Dixon est la favorite des fans de Love & Hip Hop: Atlanta. Récemment sur les médias sociaux, elle a riposté à une personne qui a commenté et insinué qu’elle avait mis Lil Scrappy en pension alimentaire pour enfants au sujet de sa relation avec Bambi Benson.

ATLANTA, GA – 02 AOÛT: Erica Dixon assiste à la fête des cheveux officielle Bronner Brothers after party à Compound le 2 août 2014 à Atlanta, Géorgie. (Photo de Prince Williams / FilmMagic)

Erica Dixon sur «Love & Hip Hop»

Dixon est l’un des acteurs originaux de Love & Hip Hop: Atlanta et a été un acteur principal pour les quatre premières saisons du spectacle. Elle est communément citée comme l’un des acteurs les plus appréciés de toute la franchise Love & Hip Hop.

Elle est revenue à la série dans la saison 7 et est apparue dans la série en tant que membre du casting de soutien depuis lors. Elle a d’abord été présentée comme et est principalement connue comme l’ex du rappeur Lil Scrappy et la mère de sa fille, Emani. Dixon avait fréquemment des problèmes avec la mère de Scrappy, Momma Dee, mais avait fait la paix avec elle à son retour dans les dernières saisons.

Cependant, elle a toujours des problèmes avec le partenaire actuel de Lil Scrappy, Bambi Benson, et ils se disputent depuis son retour dans la série.

Erica Dixon répond à un fan sur les réseaux sociaux

Selon le magazine Urban Belle, Dixon a répondu sur Instagram lorsque quelqu’un a déclaré qu’elle mettait Scrappy en pension alimentaire pour enfants parce qu ‘”elle était amère, il est passé à Bambi.”

Dixon a répliqué à la personne en disant: «Ouf enfant tu as pressé !! Je l’ai laissé SLOW-IESHA !! Pendant que vous vérifiez pour moi, vérifiez-vous aussi. Scrappy s’est mis à la pension alimentaire pour enfants. J’ai toujours eu le mien avant, pendant et après lui. Je suis super ici boo. La vie est grande !!! Et clairement, vous ne pouvez pas lire BUMBLEINA !!!! Permettez-moi de vous aider… le gars sur la photo est ma STYLISTE WARDROBE. »

Les fans ont soutenu Dixon dans les commentaires, en publiant des choses comme: “Vous avez vraiment besoin de le couper avec ce bordel de Bambi comme … @msericadixon n’est pas là-dessus et très insouciant alors coupez-le !!” Quelqu’un d’autre a dit: «Oh wow! Les gens ont vraiment trop de temps libre. Ce commentaire était hors de sa poche. Tf. ”

