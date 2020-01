Erica Dixon dit que les gens ont “souhaité la mort” à ses jumeaux sur la position anti-Vax

Elle a récemment révélé qu’elle n’allait pas faire vacciner ses jumelles et qu’Internet s’était effondré.



Elle a essayé de vivre une vie de télévision silencieuse et non-réalité en tant que mère de trois enfants, mais Erica Dixon continue de faire les gros titres. La star de Love & Hip Hop Atlanta a été co-parentale avec son ex-fiancé, le rappeur Lil Scrappy et sa femme Bambi. L’année dernière, Erica a surpris le public en apprenant qu’elle était enceinte de jumeaux, mais elle s’est assurée de garder l’identité de son petit ami sous clé.

Marcus Ingram / Intermittent / .

Récemment, Erica est devenue la cible des médias sociaux après avoir partagé qu’elle avait décidé de ne pas vacciner ses jumelles. “Mes jumeaux ont maintenant 8 mois. Ils n’ont jamais été vaccinés et n’ont jamais été malades”, a-t-elle tweeté. Le mouvement anti-vax est en hausse, alors même s’il n’est pas surprenant d’entendre plus de nouvelles mères choisir de ne pas vacciner, les réactions du public sont souvent rapides. Depuis qu’elle a partagé sa position anti-vax, Erica a déclaré à TheJasmineBRAND que les gens souhaitaient la mort de ses filles.

“Je ne savais vraiment pas que c’était un sujet si controversé”, aurait-elle déclaré. “Pour chacun, c’est le mien, mais le mien ne sera pas vacciné. Et pour ceux qui disent des choses négatives et irrespectueuses – [it’s] hilarant. Mes enfants ne seraient nulle part près d’eux ou des leurs de toute façon. »Elle a ajouté:« Le père des jumeaux est végétalien. Il est définitivement contre la vaccination des jumeaux », a-t-elle déclaré. «Je suis devenue végétalienne avant ma grossesse et tout au long aussi… J’ai fait des recherches et posé des questions en voyant leur pédiatre… Mes recherches ont consisté à lire sur les enfants vaccinés et non vaccinés, [and] comment cela les affecterait en ce qui concerne la garderie et l’école, les effets secondaires, les risques, etc. “

Erica a ajouté que ses filles pourront aller à l’école comme les autres enfants, mais elle devra d’abord signer une renonciation. “Nous devons apprendre à accepter d’être en désaccord sans manquer de respect”, a ajouté Erica. «Surtout ceux qui souhaitent la mort de mes enfants parce qu’ils ne sont pas vaccinés. Je ne souhaiterais jamais la mort de l’enfant de personne – vacciné ou non. qui disent via les réseaux sociaux à mon visage. “

.