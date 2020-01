Erica Mena le perd après que Safaree ait invité son ex “Love & Hip-Hop” à une soirée entre célibataires

Erica Mena n’était pas contente que Rich Dollaz soit dans le bâtiment.



Maintenant que Love & Hip Hop: New York est de retour, nous pouvons suivre certains de nos récits dramatiques préférés selon nos désirs. Bien que Safaree Samuels et Erica Mena aient partagé une grande partie de leur vie privée sur les réseaux sociaux pour les fans à suivre, le vrai thé n’est disponible que sur votre petit écran grâce à la série de téléréalité qui les a redonné aux yeux du public. Depuis qu’ils ont fait leurs débuts en tant que couple, les gens ont supposé qu’ils faisaient juste du retard de croissance aux fins des cotes de l’émission, mais, après avoir révélé qu’ils se marient et ont un bébé en route, il est évident que leur amour est le vrai chose. Nous savons tous que les combats entre proches peuvent en fait nous rapprocher, alors nous espérons que l’argument selon lequel Erica et Safaree ont été traités efficacement lorsqu’ils sont retournés au berceau après cet incident.

Jamie McCarthy / .

Profitant de leurs parties de bachelor et de bachelorette conjointes, Erica Mena et Safaree Samuels ont été les stars de l’émission sur le dernier épisode de Love & Hip Hop: New York. Bien que vous souhaitiez que ce type d’événement soit inoubliable, il s’est avéré que c’était exactement cela pour toutes les mauvaises raisons. Comme l’a rapporté Bossip, Rich Dollaz, l’ex-petit ami de Mena, était présent pour les festivités et il semblerait qu’il ait été invité par Safaree. Bien sûr, Erica a perdu la raison et maintenant, les médias sociaux s’en prennent aux deux côtés du couple.

Pensez-vous que ces deux-là dureront ou sont-ils voués à l’échec?

