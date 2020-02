Erick Sermon dit qu’il mérite un crédit pour avoir aidé à mettre Atlanta sur la carte

Apparemment, il était le roi de l’ATL à l’époque.



Beaucoup de gens disent qu’Atlanta a pris la couronne de New York comme berceau du hip hop. Il existe une multitude d’artistes de premier plan qui appellent la maison de la ville du sud. Quand les gens pensent aux rappeurs qui ont aidé à mettre Atlanta sur la carte, il y a beaucoup de natifs de Géorgie qui me viennent à l’esprit, mais l’icône d’EPMD Erick Sermon prétend qu’il est responsable de faire d’Atlanta le hub hip hop qu’elle est aujourd’hui.

“David Banner a également dit:” Erick, ne laissez personne parler d’Atlanta, en Géorgie, et ne mentionnez pas votre nom “”, a déclaré le rappeur de New York à No Filter Podcast. Il a ensuite mentionné qu’il avait visité l’avertissement de déclenchement de Killer Mike où quelqu’un s’est levé et a dit: “Ces gens, ces houes, tout ici est à cause de vous.” Apparemment, l’homme a ajouté: “Je me fiche de ce que quelqu’un dit, tout le monde ici, ils vous doivent.”

Erick a parlé de posséder un magasin de jantes en Géorgie qui accueillait des célébrités. “Maintenant, les gens [music] vidéos, mais pas au centre-ville “, at-il ajouté.” J’ai apporté les caméras au centre-ville. Ainsi, la première page de The Constitution, qui est le journal là-bas, dit «Erick Sermon déménage à Atlanta». Et je me dis, yo, quel est le problème? Mais pour eux, c’est parce que pourquoi avez-vous choisi de venir ici de tous les endroits? “

Selon Sermon, c’est alors que des artistes hip hop ont commencé à descendre sur la ville pour lui rendre visite dans sa boutique. Il a ajouté que lorsque ses chansons jouaient sur les stations de radio de l’ATL, les DJ disaient “le propre Erick Sermon d’Atlanta”. Il a poursuivi: “Si vous demandez à tout le monde qui est là comme Jack Thriller, il a également fait une grande déclaration dans son émission …” Vous étiez Atlanta “.” Sermon a même déclaré que le maire avait essayé de lui donner la clé de la ville, mais il avait refusé.

Regardez Sermon se vanter des raisons pour lesquelles il dit qu’il était autrefois le roi d’Atlanta ci-dessous.

