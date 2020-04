Erika Buenfil aura un programme grâce à son succès dans Tik tok

Erika Buenfil aura un programme grâce à son succès en Tik tok | Instagram

L’actrice Erika Buenfil est sur sa meilleure séquence et ajoute maintenant une nouvelle très favorable, car grâce à son succès à Tiktok et en se sachant reine de la plateforme, on vous a proposé un programme.

Actuellement, l’actrice mexicaine a environ 5 millions d’abonnés sur votre compte TikTok.

Erika a révélé que c’est son fils qui l’a motivée à rejoindre et créer un compte dans l’application et peu à peu son audience a augmenté et les gens ont commencé à l’aimer pour ses vidéos drôles qu’elle partage.

J’ai commencé quand j’ai vu à la télévision que les garçons faisaient des défis, j’ai dit “où sont ces défis?” Un jour, je suis venu voir mon fils et je lui ai demandé: “C’est Tiktok”, alors je l’ai téléchargé, mais je ne me suis pas inscrit pour être observateur et tout à coup, c’était très drôle “, a-t-elle avoué.

Maintenant, grâce à son succès, il a reçu un proposition de travail assez prometteur, c’est un émission de téléréalité et c’est presque un fait.

Cette nouvelle a été annoncée par un entretien dans le célèbre programme Membres en ondes de la maison

Je pense que le nombre d’adeptes que j’ai eu beaucoup à voir avec eux me cherchait “, a déclaré l’actrice.

Il convient de noter que ce point est très réussi, car ils recherchent actuellement beaucoup de produits bien recherchés sur Internet et de nombreux adeptes.

Tout est suspendu, mais de nouvelles offres d’emploi différentes arrivent. Il y en a un dont je ne veux pas encore parler, mais nous préparons quelque chose de vraiment cool qui est une émission de téléréalité “, a commenté Buenfil.

La reine de Tiktok a également révélé qu’il se trouvait prendre des cours pour leur nouveau programme, qui débutera la semaine prochaine.

Il ne fait aucun doute que vous aurez grand succès dans vos prochains projets, malgré les critiques qu’il reçoit, il est incroyable dans tout ce qu’il fait.

