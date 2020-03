Erika Buenfil, la tante du Mexique insulte Sebastián Rulli à Tik Tok | Instagram

Erika BuenfiIl a surpris sur les réseaux sociaux après avoir appelé l’acteur “jotito” Sebastián Rulli à travers de Tik Tok, la nouvelle application mode.

Après l’actrice mexicaine Erika Buenfil Il fera ses débuts dans l’application populaire, un fait qui a généré l’affection et l’admiration des fans qui l’appellent maintenant le “Tante du Mexique”

Aujourd’hui reine de Tik Tok qui reste très active sur la plateforme a récemment partagé une vidéo amusante dans laquelle sa victime était Sebastian Rulli, l’acteur.

Pendant les brèves minutes de la vidéo, les acteurs ont un petit dialogue qui commence avec l’actrice.

Pourquoi tu me regardes, bon sang? “, Auquel Rulli répond:” Oh non, non, rien, rien.

Il convient de mentionner que l’actrice mexicaine s’est démarquée ces dernières semaines pour ses événements amusants dans Tik Tok, et n’a pas hésité à participer maintenant l’acteur, couple de Angelique Boyer.

Rapidement, le nouveau Tik Tok généré plusieurs réactions à travers divers likes, ajoutant plus de 180 mille, ainsi que plus d’un millier de commentaires.

De plus, la renommée du histrionique sur la plateforme, il monte comme de la mousse et ses vidéos drôles ont été ajoutées par plusieurs fans qui ont déjà environ 2 millions de followers.

Et c’est qu’à travers l’application, l’actrice amuse beaucoup ses fans tout en les surprenant en réalisant des vidéos très controversées, dont l’une était le jour où elle a parlé de la coronavirus et papier toilette.

Avec la voix de Sherk’s Puss in Boots, Buenfil assure qu’il doit rester calme face à la peur répandue par les pandémies actuelles de Covid 19.

Après cela, le comédienne Elle embrasse un grand paquet de papier hygiénique, un produit qui a causé des maux de tête pour beaucoup car ils assurent que dans de nombreux endroits, il a été rare en raison des achats de panique.

