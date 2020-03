Érika Buenfil triomphe à Tiktok et se fait baptiser nouvelle tante du Mexique

Vidéos Erika Buenfil triomphe à Tiktok et se fait baptiser comme la nouvelle tante du Mexique | Instagram

Tout le monde l’aime! L’actrice Érika Buenfil a une suite sans fin dans Tiktok, application où vous triomphez pour votre contenu amusant à tel point qu’il est devenu une tendance dans les réseaux sociaux.

Les internautes l’aiment et l’ont déjà baptisée tante du Mexique pour être dans la nouvelle application pour la génération la plus récente et brillante même si elle ne lui appartient pas.

Buénfil a sorti son côté le plus drôle pour les courtes vidéos qu’il partage dans l’application et ce qui est sans aucun doute, c’est qu’il est une excellente actrice, car avec énormément naturel Il interprète et gestes les audios qu’il utilise pour les enregistrements.

Cela peut vous intéresser: Romance d’Erika Buenfil et Luis Miguel à flot

De très courtes vidéos sont publiées sur Tiktok pour diffuser beaucoup en très peu de temps, donc peu de gens parviennent vraiment à attirer un large public.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

L’actrice a gagné l’admiration des enfants et des adultes et a montré que l’âge n’est pas un obstacle pour rejoindre et briller dans les nouvelles applications et réseaux sociaux.

Lire aussi: Erika Buenfil révèle la taille de l’attribut masculin de Luis Miguel

Je ne sais pas ce qui fait le plus mal:

1.- Que Erika Buenfil écoute de la musique plus moderne que moi.

2.- Qui sait comment utiliser TikTok et moi non.

3.- Tout ce qui précède. pic.twitter.com/e70Ge7T1Sk

– Thanya VaZ (@ThanyaVaZ)

3 mars 2020

Qui a dit que nous, les dames, ne pouvions pas le casser sur TikTok? Merci Erika Buenfil, a écrit Lala sur Twitter.

Erika Buenfil cette reine Tiktok de toutes les dames bien. Je veux votre attitude toute ma vie, a partagé Stef Po.

.