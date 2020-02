Erika Girardi taquine que Brandi Glanville «a des informations» cette saison

Erika Girardi de The Real Housewives of Beverly Hills a taquiné que l’actrice de retour, Brandi Glanville, allait renverser le thé cette saison.

Kyle Richards, Lisa Rinna, Erika Girardi, Denise Richards, Dorit Kemsley, Teddi Mellencamp | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Girardi est apparu sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen et a critiqué le retour de Glanville après avoir d’abord fait un commentaire loufoque sur Lisa Vanderpump. Un appelant de After Show a posé des questions sur le retour possible de Vanderpump à l’émission, mais l’animateur Andy Cohen a rappelé à l’appelant que «malheureusement» Vanderpump n’était plus dans l’émission. “C’est malheureux, je ne sais pas”, marmonna Girardi dans un souffle.

Cohen a ajouté que le casting actuel commence la saison à s’entendre. “Mais bon, oui”, dit Girardi. Un autre appelant a demandé à Girardi ce qu’elle pensait de la réintégration de Glanville dans le casting. “Brandi l’apporte toujours et elle a des informations, bébé”, dit-elle en riant.

Glanville insiste sur le fait qu’elle est véridique

Les commentaires énigmatiques de Glanville ont généré un certain nombre de rumeurs sur sa prétendue liaison avec Denise Richards. Lorsque Richards a récemment tweeté une demande d’idées de slogans, Glanville a déclaré: «Pour tous ceux qui veulent de l’aide sur les slogans, cela pourrait fonctionner,« Je pourrais être marié à un homme, mais je suis toujours autorisé à manger du pu ** y. »» Glanville plus tard a supprimé sa réponse.

Je veux juste qu’il soit TRÈS CLAIR que je ne mens pas sur les déclarations que j’ai faites récemment, tout sera révélé assez tôt. ❤️

– Brandi Glanville (@BrandiGlanville) 17 février 2020

Elle a également dansé autour des rumeurs sur son podcast Brandi Glanville Unfiltered. «Je ne savais pas que tout cela allait sortir si tôt. Je ne dis pas si c’est vrai ou non, mais nous tournons encore un peu, donc je me sens comme wow », a-t-elle déclaré en janvier.

Glanville était en colère contre Camille Grammer qui a tweeté que les rumeurs sur l’affaire n’étaient pas vraies. “Alerte spoil. Elle ne s’est pas connectée à BG », a tweeté Grammer en janvier. Ajoutant: «Cela peut arriver… une personne désespérée qui cherche à commencer le drame pour revenir dans le spectacle à plein temps. Certaines personnes mentiront sur quoi que ce soit SMH. » Glanville a ensuite défié Grammer. “Ça ne me dérange même pas Camille”, a-t-elle dit sur son podcast. “C’est juste qu’elle devrait fermer le f ** k et si elle vient pour moi ça ne va pas bien pour elle. Pas du tout. Et «chez» moi salope, je te défie. »

Richards a défendu

Les rumeurs de l’affaire Richards et Glanville continuent de bouillonner alors que Richards a récemment confronté un fan sur les réseaux sociaux à propos de son mariage. Richards a partagé une photo et une remarque sur Instagram à propos du nouveau projet de son mari. “Mon mari tourne quelque chose de vraiment cool dans son centre @ q360club si heureux pour lui🙏🏻 il aide tant de gens et est la personne la plus altruiste et généreuse que j’ai jamais rencontrée. ❤️ », a-t-elle écrit.

Lorsqu’un fan a demandé si le mari de Richards, Aaron Phypers, avait un frère, une autre personne a répondu que le couple avait un mariage ouvert. Richards a ensuite commenté: “En fait, nous n’avons pas de mariage ouvert.” Et a ajouté qu’elle était «100% monogame avec mon mari».

D’autres rumeurs ont poursuivi Richards qu’elle ne tournait plus après que Glanville ait insisté pour qu’ils aient une liaison. Mais le publiciste de Richards a déclaré à People: “Ce n’est pas vrai.” Une source anonyme a raconté aux gens que l’histoire entre les femmes “se jouera sur la saison”. Ajoutant: «Il y a beaucoup de choses qu’elle a dit, dit-elle en continuant. Mais ça va être très dramatique. “