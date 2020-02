Erika Jayne de ‘RHOBH’ ne manque pas Lisa Vanderpump: ‘Tout le monde est remplaçable’

Erika Jayne de The Real Housewives of Beverly Hills s’épanouit dans sa carrière grâce à l’émission de télé-réalité Bravo. L’actrice et chanteuse est à la tête de la comédie musicale de Broadway à Chicago. Jayne est en plein essor et a même eu le soutien de ses co-stars lors d’une récente performance. Une ancienne co-star qu’elle ne manque pas du tout est Lisa Vanderpump et elle a récemment révélé pourquoi.

Erika Jayne et Lisa Vanderpump | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU via . / Paul Archuleta / .

Lors d’une apparition au Wendy Williams Show, Jayne a révélé qu’elle ne manquait pas Vanderpump qui avait quitté après la saison 9 l’été dernier.

«Personnellement, elle ne me manque pas. Voici le truc… Tout le monde est remplaçable », a déclaré Jayne à Williams. “Nous savons tous que. Le spectacle continue toujours. Peu importe. Et je pense que nous avons la preuve que le monde continue de tourner. Les femmes au foyer continueront toujours. “

Garcelle Beauvais rejoint le casting de RHOBH dans la saison 10 en tant que remplaçant de Vanderpump.

“J’aime Garcelle”, a déclaré Jayne. “Je pense qu’elle va faire une grande femme au foyer. Votre première année est toujours l’introduction, puis la deuxième année, c’est quand ils vous permettent vraiment de l’avoir. Nous verrons donc ce qui se passera. “

Qui est Garcelle Beauvais?

Beauvais est une actrice hollywoodienne avec des crédits sur The Jamie Foxx Show, NYPD Blue, Franklin & Bash et Tell Me a Story. Son annonce a été faite en août et se joindra en tant qu’ami de Lisa Rinna.

“Je suis excitée et fière de rejoindre le casting d’une série aussi populaire et aimée que The Real Housewives of Beverly Hills”, a-t-elle déclaré au Daily Dish dans un communiqué. “En tant qu’acteur actif qui travaille dans l’industrie depuis un certain temps, il est exaltant d’avoir la possibilité de plonger dans un nouveau chapitre du spectre du divertissement.”

Son casting est historique dans la franchise car elle serait la première diamantaire de ses 10 ans d’histoire.

«En tant que première femme au foyer afro-américaine de la franchise de Beverly Hills, je suis honorée et humiliée par cette formidable opportunité de montrer que Black Girl Magic vit et prospère dans tous les codes postaux!», A-t-elle ajouté.

Sutton Stracke rejoint également ‘RHOBH’

Sutton Stracke est un autre ami proche de Rinna qui rejoindrait les dames RHOBH dans la saison 10.

«Je suis ravie et honorée de rejoindre The Real Housewives of Beverly Hills. En tant que mère de trois enfants qui est également profondément engagée dans mes efforts de philanthropie, ma vie est un acte d’équilibre », a déclaré Stracke au Daily Dish en août 2019.

Stracke est bien connue dans le cercle de Beverly Hills et il sera intéressant de voir comment elle modifie la dynamique du groupe.

«Il se passe beaucoup de choses de la meilleure façon possible et je m’efforce de poursuivre toutes mes passions au maximum», a-t-elle poursuivi. «Je suis ravi de partager mes véritables amours d’art et de design de mode et d’ouvrir les portes de mon monde. J’ai hâte de cette balade et où me mène ce voyage. Des moments de plaisir à venir pour cette Southern Belle en Californie du Sud! ”

The Real Housewives of Beverly Hills devrait être présenté dans les prochains mois sur Bravo.