Erin Reagan a-t-elle raison? Les dîners de famille sont-ils morbides?

En bleu

Bloods Saison 10, épisode 16, intitulé «Les 100 premiers jours», nous voyons Erin Reagan

(Bridget

Moynahan) passer par un peu d’un

période difficile. Un événement inattendu la pousse à faire une pause et à réévaluer sa vie.

Une partie de sa vie avec laquelle elle semble avoir des problèmes est le Reagan

dîner de famille. Sa plainte est que les conversations du dîner sont devenues

trop concentré sur les parties négatives et morbides du travail.

Erin Reagan est secouée après son accident de voiture

Bridget Moynahan sur le tournage de Blue Bloods | Patrick Harbron / CBS via .

Au cours de l’une des scènes d’ouverture de l’épisode 16, Erin obtient un

appel téléphonique surprise de sa fille, Nicky (Sami

Gayle). Erin a été choquée d’entendre parler de Nicky parce que cela faisait une semaine depuis

Ils parlaient. Erin et Nicky ont mis fin à la conversation et avant qu’elle ne le sache, une voiture

est venu s’écraser sur le côté du véhicule dans lequel Erin montait.

L’accident de voiture a amené Erin à tout remettre en question, passé et présent, dans sa vie. Une chose qu’elle a commencé à remettre en question était les dîners de famille Reagan. Elle a dit que le sujet de la conversation concernait généralement les événements désagréables. Par exemple, au début du dîner, Eddie a parlé de marcher sur un globe oculaire lorsqu’elle a été appelée dans une maison. Erin intervint pour demander à tout le monde d’arrêter la discussion.

“Pouvons-nous arrêter?” demande Erin. Henry demande ce qu’elle veut dire, et elle

lui donne une liste des raisons pour lesquelles elle est gênée par les conversations du dîner de la famille Reagan. “Cette

une comptabilité sans fin de toutes les choses horribles et horribles qui se passent dans le monde »,

dit Erin. «Il semble que c’est tout ce que nous faisons lors des dîners de famille. Passe le

pommes de terre et mauvais karma. ”

Lorsque Danny demande à Erin ce qu’elle veut dire de passer un mauvais karma, elle répond: «Je ne sais pas, Danny. Je suppose que je ne suis tout simplement pas d’humeur à entendre parler de votre double homicide à Harlem, ou de l’enfant de 11 ans que Jamie a colleté, ou du globe oculaire sur lequel Eddie est intervenu. ” Erin parle ensuite des choses horribles qu’elle a vues au travail, comme une jeune fille avec des brûlures de cigarette qui lui ont peut-être été données par sa mère.

Erin et Jack vont-ils se remettre ensemble?

Bridget Moynahan et Peter Hermann | Giovanni Rufino / CBS via .

Une autre partie de sa vie, Erin commence à remettre en question son échec

mariage avec Jack Boyle (le jeune Peter Hermann). Erin décide de laisser tomber

par le bureau de Jack et dites-lui ce qu’elle pense vraiment de leur relation. Elle

a marché jusqu’à son lieu de travail pour lui dire qu’il lui avait fait du mal. Jack

répond en lui demandant comment elle attend de lui qu’il réponde à cette déclaration, et elle

dit simplement: “Vous ne le faites pas.”

Dans une scène ultérieure, Jack rencontre Erin pour le dîner. Il semble que le

deux se sont rattrapés et sont prêts à passer à autre chose. Quand Nicky regarde le menu et

demande à ses parents ce qui a l’air bien, Erin répond: “Ça a l’air bien”, tandis que

regardant profondément dans les yeux de Jack. Les deux pourraient-ils se remettre ensemble? Il

ça y ressemble. Nous ne serions pas surpris s’ils retournent dans une romance

maintenant que la clôture a été réparée.

Les fans adorent les dîners en famille Reagan

Les fans ne seraient probablement pas d’accord avec Erin au sujet du dîner en famille.

De nombreux téléspectateurs se rendent sur les réseaux sociaux pour féliciter les producteurs d’avoir montré une famille

dîner ensemble. Ils aiment voir le débat sur les Reagan et parler de

sujets du jour. On dirait qu’Erin a juste eu des moments difficiles après elle

accident de voiture, et des sujets qui ne la dérangeraient pas normalement lui ont fait sentir

affligé. Il est sûr de dire que les fans ne changeraient rien à la famille Reagan

les dîners.

Lire la suite: ‘Bleu

Bloods ‘: la réaction surprenante de Vanessa Ray à sa première scène de dîner en famille

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo