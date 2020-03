Erin Richards de Gotham rejoint le pilote Dracula d’ABC The Brides

Selon TVLine, Erin Richards (Gotham) a été choisie comme l’une des trois épouses de Dracula dans le pilote d’ABC Les mariées. Richards rejoindra Goran Visnjic (Intemporel) qui jouera le comte Dracula, ainsi que les membres de la distribution précédemment annoncés Gina Torres (Costume), Katherine Reis (Les griffes), Chris Mason (Pretty Little Liars: Les perfectionnistes) et Sophia Tatum (Je ne suis pas d’accord avec ça).

La nouvelle version de Visnjic du monstre classique est décrite comme le roi de la nuit puissant, sans âge et emblématique qui a «transformé» chacune de ses trois mariées, Dracula est laissé pour mort dans son château détruit dans les montagnes des Carpates tandis que ses trois épouses – Cléo , Renée et Lily – fuient pour commencer une nouvelle vie ensemble

Les mariées est décrit comme une nouvelle vision du Épouses de Dracula qui est basé sur les personnages emblématiques du roman d’horreur classique de Bram Stoker de 1897 Dracula. La série sera un drame familial centré sur un trio de rôles féminins puissants et diversifiés. Avec des éléments d’horreur forts, c’est un feuilleton vampire sur les femmes immortelles autonomisées et les choses qu’elles font pour maintenir la richesse, le prestige, l’héritage – et leur famille non traditionnelle.

Gina Torres devrait incarner le rôle de Cleo Phillips, le chef du trio de vampires titulaire, qui était une reine avant d’être transformée en vampire par Dracula. Désormais transformée en magnat de l’immobilier à New York, Cleo est défiée professionnellement par une mystérieuse nouvelle venue – même si ses liens avec ses sœurs s’effritent dangereusement.

Lily Stevens de Katherine Reis est la plus jeune des trois Brides of Dracula, une chanteuse en herbe à New York dont la relation avec un journaliste menace de déchirer son mariage avec ses «sœurs». Dans son ancienne vie, elle a bravé les rues de Jack l’Éventreur à Londres, jusqu’à ce qu’elle soit «sauvée» par Dracula.

Renée de Richards dirige une agence de mannequins à New York et a une histoire de «affaires torrides» avec ses modèles féminins. Dans son ancienne vie, elle était l’épouse du marquis de Sade lorsqu’elle a invité Dracula dans sa maison de douleur et a demandé à être retournée par lui.

Les mariées le pilote sera écrit et produit par Roberto Aguirre-Sacasa avec Maggie Kiley également producteur exécutif et réalisateur. Le projet sera le premierRiverdale collaboration entre Aguirre-Sacasa et les productions Berlanti de Greg Berlanti avec Berlanti et Sarah Schecter pour produire des produits exécutifs.

Le pilote n’est pas seulement la série d’horreur sur laquelle Aguirre-Sacasa travaille actuellement. Il développe également une nouvelle série pour HBO Max intitulée La société Shelley qui se concentrera sur la romancière d’horreur emblématique Mary Shelley, qui est surtout connue pour avoir écrit le roman classique Frankenstein.