ERUM met à disposition des capsules de transfert de patients Covid

Mexico.- L’escadron de sauvetage et d’urgence médicale (ERUM) du Secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC) de Mexico, dispose de douze capsules mobiles pour fournir des soins aux citoyens qui présentent des symptômes liés au virus COVID-19.

Dérivé de l’urgence sanitaire que connaît la Ville aujourd’hui, l’ERUM a adapté ses unités et les mesures de sécurité du personnel pour continuer à soutenir les citoyens en cas de danger de mort.

Par conséquent, des modifications ont été apportées aux ambulances et aux civières, afin de maintenir la biosécurité des patients et des ambulanciers paramédicaux qui déplacent les patients d’un endroit à un autre, jusqu’en avril 100 personnes avec le diagnostic de COVID-19 probable ont été assisté et transféré par l’ERUM.

Les capsules ont un système d’évacuation d’air spécial, qui permet à l’air d’entrer et de sortir à travers des filtres bactériens, de sorte que l’air qui sort est propre; Avec cela, le patient a une entrée et une sortie d’air nécessaires pendant le transfert, en plus de l’oxygène qui est fourni tout au long des soins médicaux.

Ces capsules sont fabriquées en aluminium et en polycarbonate, des matériaux faciles à désinfecter, et sont également transparentes, ce qui permet au patient d’être observé à tout moment, ce qui empêche également la peur et l’anxiété de la personne pendant le transfert.

Ils ont également des manches en plastique, qui permettent l’accès et les soins à la personne, en cas de besoin de médicaments, de prise d’une température ou de toute autre température dans laquelle elle devrait être touchée, empêchant ainsi une éventuelle contagion, et ils ont une batterie qui dure quatre heures sur une seule charge.

Il convient de noter que le personnel de SSC ERUM met en œuvre les mesures d’assainissement nécessaires à la fois dans les unités médicales, les ambulances et les ambulances à moteur, ainsi que dans les installations et équipements utilisés par les ambulanciers dans le but de prévenir les infections.

De même, chaque fois qu’une unité revient du service, des jours de nettoyage sont effectués, et des contrôles médicaux sont également effectués sur les membres de l’escadron pour détecter à temps les symptômes possibles du virus COVID-19.

La SSC, à travers tous ses groupes, est prête à répondre à toute urgence par voie terrestre et aérienne, à prévenir la criminalité, à surveiller les routes de la ville et à aider la population dans tous les cas.

