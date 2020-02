Erykah Badu brûle sa propre culotte pour créer un parfum parfumé au vagin

“Badu’s Pussy” sera distribué via sa future boutique en ligne.



Plus tôt ce mois-ci, il a été largement rapporté que la société Goop de Gwyneth Paltrow vendait une bougie qui sentait son vagin. Tous ceux qui ont curieusement cliqué sur cette histoire ont découvert que cette bougie n’était pas réellement conçue pour reproduire l’odeur du vagin de Paltrow, mais était simplement commercialisée de cette façon parce qu’elle a remarqué qu’elle sentait le vagin en lui donnant une première bouffée. Erykah Badu, d’autre part, vise en fait à libérer un parfum qui sent comme son vagin.

Dans une nouvelle interview avec 10 Magazine, l’auteure-compositrice-interprète de 48 ans a détaillé ses projets de vente d’encens “Badu’s Pussy” via sa boutique en ligne, Badu World Market. «J’ai pris beaucoup de paires de culottes, je les ai coupées en petits morceaux et je les ai brûlées», a-t-elle expliqué. “Même la cendre en fait partie.” Badu ne se souciait pas de se débarrasser de ses sous-vêtements pour fabriquer cet hommage olfactif à sa “superpuissance” parce que – comme elle l’a révélé dans l’interview – elle ne porte même plus de sous-vêtements.

L’idée que le vagin d’Erykah Badu a des super pouvoirs est celle qui a circulé dans le folklore hip hop. Elle a donné naissance à des enfants avec trois légendes du rap: Andre 3000, Jay Electronica et The D.O.C. Lorsque vous considérez le lien entre ces hommes, ce sont tous des paroliers incroyablement talentueux qui ont été vraiment mauvais à publier régulièrement de la musique ces dernières années. On a demandé par le passé à Badu si sa «superpuissance» avait quelque chose à voir avec ce phénomène.

