Erykah Badu organise un concert en ligne à 1 $ et partage les luttes de quarantaine

Comme nous profitons tous de ces jours en quarantaine, des célébrités proposent des concerts à domicile gratuits pour aider à passer le temps. John Legend et sa femme Chrissy Teigen ont organisé un concert Instagram depuis leur salon, tout comme Anthony Hamilton, Keith Urban et DJ D-Nice. L’icône de la musique Erykah Badu voulait redonner à ses fans adorateurs, elle a donc offert un concert en ligne pour 1 $.

Lundi 23 mars, Erykah a diffusé son émission en direct bon marché sur son site Web BaduWorld Market. “J’ai une maison pleine d’ingénieurs masqués, de musiciens, de techniciens, qui sont tous sans travail … Nous avons quelques membres du groupe qui sont coincés dans d’autres États.”, A déclaré le chanteur, selon Page Six. “Je les ai appelés plus tôt et je leur ai dit aujourd’hui que vous êtes toujours sur la liste de paie même si vous n’êtes pas ici », a-t-elle dit.

Non seulement Erykah a-t-elle béni les fans avec tous leurs succès préférés de la chanteuse primée, elle a pris le temps de sensibiliser ses téléspectateurs au fonctionnement des coulisses des musiciens. “Comment [the music industry] est, les artistes obtiennent environ 8 à 20 pour cent [of record sales], mais il n’est pas payé tant que la maison de disques n’a pas récupéré l’argent qu’ils vous ont prêté sous forme d’avance. “

“Ce n’est vraiment pas conçu pour que nous devenions riches”, a-t-elle expliqué. “C’est pourquoi nous comptons sur nos émissions en direct. Nous ne sommes pas des gens riches. Nous jouons juste des gens riches à la télévision. C’est ainsi que nous gagnons notre vie et certains d’entre nous n’ont qu’une forme de revenu et c’est des émissions. Je voulais créer un autre revenu de revenu et vous m’aidez à le faire de façon importante. ” Découvrez quelques clips ci-dessous

