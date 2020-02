Erykah Badu sortira un parfum qui sent comme son vagin

Erykah Badu met son empreinte personnelle sur un nouveau parfum.

Dans une interview avec 10 Magazine (via Okayplayer), la chanteuse a annoncé qu’elle lançait un parfum vaginal au parfum appelé Badu’s Pussy, qui est un «hommage olfactif à ce que Badu appelle sa« superpuissance ».

Elle a expliqué le processus de fabrication de l’encens, y compris la combustion de certains de ses sous-vêtements. «J’ai pris beaucoup de paires de culottes, je les ai coupées en petits morceaux et je les ai brûlées», a-t-elle expliqué. “Même la cendre en fait partie.”

Badu a révélé qu’elle avait cessé de porter des sous-vêtements il y a quelque temps, donc cela ne la dérangeait pas de purger son tiroir à sous-vêtements. «Les gens le méritent!», A-t-elle déclaré.

Les fans pourront acheter le parfum en ligne via son Badu World Market, qui devrait ouvrir le 20 février. “Il y a une légende urbaine selon laquelle ma chatte change d’homme”, a-t-elle déclaré. «Les hommes dont je tombe amoureux et qui tombent amoureux de moi changent d’emploi et de vie.»

Dans l’interview, elle a également abordé ses commentaires controversés de 2018 sur Bill Cosby et Adolf Hitler. «Les gens ont formé« l’offendocratie », a déclaré Badu. «Les gens ont droit à leurs opinions, mais je pense que les lynchages en groupe sont ridicules.»

Les fans devront cependant attendre de la nouvelle musique. La chanteuse, dont le dernier projet complet était la mixtape But You Cain’t Use My Phone de 2015, dit qu’elle ne se concentre pas sur la musique en ce moment.