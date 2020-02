Escalier vers le plagiat: Escalier vers le ciel et originalité

Two lives a un travail intellectuel, préhistorique, si vous voulez, qui consiste dans le processus créatif qui le suscite, cette éruption d’idées qui ne vient pas de rien mais naît du substrat de ce que l’auteur a vu, entendu et vécu et l’autre, celui qui se produit lorsque, libéré, vit son propre exploit au-delà des mains qui l’ont fait naître. Certaines œuvres constituent une légende non seulement pour leur qualité esthétique et intrinsèque, mais pour la vie qu’elles mènent, ses avatars, ses transformations et aussi les controverses qui en découlent. Oeuvres appelées au scandale ou aux cris scandaleux, elles laissent également une marque différente de l’idée pour laquelle elles ont été conçues.

En 1971, la chanson «Escalier vers le ciel«Par Jimmy Page et Robert Plant, c’était le numéro principal de l’enregistrement offert par Led Zeppelin; Au fil des ans, cette chanson est devenue un hymne générationnel, a produit d’énormes avantages et est devenue à la fois une icône de son temps et un jalon dans l’histoire du rock américain; le fait est que la chanson est impliquée depuis des années dans une question épineuse de revendications de droits d’auteur; le débat se concentre sur les accords initiaux de la chanson et dont le travail est, que ce soit par Page et Plant, ou par Randy Wolfe qui prétend l’avoir créée dans le cadre de la chanson du Taureau, écrite pour le groupe Spirit en 1968 et, dans le Contexte, le débat se concentre sur l’un des aspects fondamentaux de l’idée de droit d’auteur, l’originalité.

Les procès ont eu lieu, Page et Plant l’ont remporté en 2012, mais le débat continue et s’il s’ajoute à d’autres jugements célèbres en la matière, au Mexique, par exemple non seulement en musique mais en matière littéraire, la revendication n’est pas oubliée contre Carlos Fuentes pour son livre El Naranjo ou les cercles du temps et son histoire “Diana ou le chasseur solitaire”, l’affaire n’est pas mineure et on pourrait s’attendre à ce que la Cour d’appel du neuvième district des États-Unis fasse la lumière sur ce Nous pouvons comprendre comme une idée originale ou sur les aspects protégés d’une œuvre.

Droit d’auteur et culture occidentale vénèrent l’originalité; notre idée du progrès est liée à la découverte, à l’innovation et à la différence; toutes les cultures ne la partagent pas, les Japonais, par exemple, ont une grande estime pour le travail collectif et la disparition de l’individualité créatrice; dans le cas de “Stairway to Heaven”, il y a une discussion de fond qui est de délimiter dans quelle mesure un créateur peut considérer son travail original, s’il n’y a pas d’éléments communs, une sorte de son ABC sur lequel de nouvelles mélodies peuvent être construites et si le L’intentionnalité dans l’ensemble de la création peut être la note déterminante de la création; en littérature, par exemple, dans toutes les langues, ils conservent un ensemble de phrases faites, de solutions sémantiques et grammaticales et même de formules de composition qui servent à exprimer des concepts communs; Depuis que Guido D’Arezzo a inventé la notation musicale, il existe des clés et des séquences qui donnent des effets définis et que nous pouvons considérer le syllabaire musical sur lequel des œuvres très complexes peuvent être écrites. Le chemin technique est peut-être le moins indiqué pour identifier quand une œuvre est originale et quand elle ne l’est pas. C’est donc, non seulement la créativité ex nihil, si elle existe, mais ce que l’on peut appeler l’opportunité d’expression et qu’elle consiste dans le fait que celui qui a créé l’œuvre à l’époque était le seul à avoir les éléments pour le faire, c’est-à-dire pour mettre l’accent interprétatif des lois dans les éléments du processus créatif et non dans le montant des mesures ou dans l’appréciation subjective des similitudes.

Le procès de Plant and Page contre les héritiers de Wolfe, décédés avant de savoir s’il avait raison, est parsemé de notes de scandale qui n’aident pas beaucoup à calmer les esprits, le temps qu’il a fallu pour revendiquer ses droits, la façon dont il ce qu’il a fait, sa relation avec d’autres musiciens et aussi, du côté des membres de Led Zeppelin son passé pas très clair des auteurs originaux. Pour être strict, le point de la solution est plutôt basé sur les critères de l’appréciation faite par les juges, pour étudier si qui prétend avoir créé une œuvre originale a les éléments pour démontrer qu’elle l’était, qu’il y a une expression dans son œuvre, Un élément qui les sépare de celui qui est présumé a été écrit avant tout, considérant que l’originalité ne réside pas dans la création du néant, mais dans la nouvelle expression qui est née de l’endroit où les autres nous avaient quittés.