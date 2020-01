Escape from Pretoria Bande-annonce avec Daniel Radcliffe et Daniel Webber

La bande-annonce de Escape from Pretoria avec Daniel Radcliffe et Daniel Webber

Momentum Pictures a publié la bande-annonce officielle de leur prochain thriller Échapper à Pretoria, avec Daniel Radcliffe (Harry Potter la franchise, Guns Akimbo, Miracle Workers) et Daniel Webber (The Punisher, La saleté). Vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Échapper à Pretoria est l’histoire vraie de Tim Jenkin (Radcliffe) et Stephen Lee (Webber), de jeunes Sud-Africains blancs de marque «terroristes», emprisonnés en 1978 pour avoir mené des opérations secrètes pour l’ANC interdit par Nelson Mandela. Incarcérés dans la prison de sécurité maximale de Pretoria, ils décident d’envoyer un message clair au régime d’apartheid et de s’échapper! Avec une ingéniosité à couper le souffle, une surveillance méticuleuse et des clés en bois conçues pour 10 portes en acier, elles font une offre de liberté.

Au-delà d’une passionnante volonté, ils ne s’échapperont pas, c’est l’histoire d’une lutte de la majorité opprimée et de deux hommes ordinaires qui se sont levés pour être comptés dans la poursuite de l’égalité pour tous.

Le film met également en vedette Ian Hart (Le dernier royaume), Mark Leonard Winter (La couturière) et Nathan Page (Ventre). Le film a été réalisé par Francis Annan (Le plus long trajet) qui a co-écrit le scénario avec L.H.Adams. Le projet est basé sur l’autobiographie de Tim Jenkin Inside Out: évasion de la prison de Pretoria.

Échapper à Pretoria La prison arrivera dans les salles de cinéma, sur demande et sur Digital le 6 mars.