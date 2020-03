ESHOPPER! Wuhan annonce la fin de la quarantaine le 8 avril

La Chine lève la fermeture de l’épicentre du coronavirus au Hubei et à Wuhan en avril

Après deux mois de fermeture et de confinement de plus de 60 millions de personnes, les autorités chinoises vont procéder à la levée des mesures restrictives à minuit pour sortir de la province du Hubei, où se situe l’épidémie de coronavirus qui a explosé en janvier dans son capitale Wuhan. L’agence de presse officielle Xinhua rapporte que la ville restera fermée pour le moment jusqu’au 8 avril. Pour le reste des provinces, tous ceux qui veulent voyager doivent prouver à tout moment par une demande qu’ils sont en bonne santé, étant donné que cette demande a enregistré tous leurs déplacements et contacts. Ce qui génère un code QR comme feu de signalisation: si ce feu de signalisation est rouge, il doit rester en quarantaine pendant deux semaines, et s’il est vert, il peut se déplacer librement.

Sans aucun doute, des nouvelles pleines d’espoir pour tout le monde !!

Source: 20minutos.es

