Esperanza Aguirre et son mari, hospitalisés après avoir été testés positifs pour le coronavirus

Notre pays est en pleine crise sanitaire après l’expansion rapide de COVID-19. Aujourd’hui enregistré Espagne 17 395 cas de contagion en Espagne, 15 485 actifs, après la mort de 803 personnes et 1 107 patients complètement rétablis. Parmi les personnes testées positives, nous trouvons évidemment de nombreux visages bien connus sur la scène politique espagnole et parmi eux, l’un des derniers à savoir que elle est porteuse du virus est l’ancienne présidente de la communauté de Madrid, Esperanza Aguirre.

Esperanza Aguirre, infectée par un coronavirus

Comme le rapporte le réseau public de sources Servimedia, Esperanza Aguirre et son mari Fernando Ramírez de Haro, ils sont admis dans un hôpital public de Madrid après avoir été testés positifs pour le coronavirus. Les deux ont décidé de subir les tests correspondants après avoir présenté certains des symptômes de COVID-19. Enfin, et après quelques jours, les deux ont reçu les résultats et en effet, ils se sont révélés positifs. Pour cette raison, ils sont admis dans un centre de santé de la Communauté de Madrid.

Autres cas dans le monde de la politique

Le positif d’Aguirre est un nom dans le monde de la politique plus que la liste des autres managers dans ce domaine qui ont également confirmé publiquement qu’ils sont porteurs du virus. De cette façon, Parmi les premiers infectés, nous trouvons la ministre de l’égalité, Irene Montero et la chef du ministère de la politique territoriale, Carolina Darias. Le résultat positif des deux a obligé l’ensemble du gouvernement à se soumettre à des tests de dépistage du coronavirus, mais aucun autre membre de l’exécutif n’a été testé positif. Il convient également de rappeler que Pedro Sánchez au-delà de ce test a dû subir une seconde après que sa femme a donné positif à l’appel COVID-19.

En ce qui concerne la politique de Madrid, il convient de noter que les conseillers à l’environnement, Paloma Martín et la présidence, Eugenia Carbelledo, ont été testés positifs pour COVID-19, tout comme Isabel Díaz Ayuso., Président de la Communauté de Madrid. Une attaque de toux dans une interview sur les Telenoticias de Telemadrid l’a mise en alerte et malgré ses propos négatifs il y a quelques jours, le responsable de Madrid est revenu se soumettre à un test médical pour le coronavirus qui a finalement donné un résultat positif. Aujourd’hui, elle travaille à domicile, attendant de se remettre complètement du virus.

