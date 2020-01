“Espoir” avec le sexe chez les personnes âgées et un message à Álvarez de Toledo

Manuela Carmena a été reçue “comme Cléopâtre” sur le tournage de “The Resistance”. Voilà comment il l’a défini David Broncano au début d’une interview qui a servi de retrouvailles Pour ceux qui ont “promis” de fonder ensemble un duo de bandes dessinées et qui ont laissé plusieurs moments entre le présentateur et l’ancien maire de Madrid.

Manuela Carmena et David Broncano, retrouvailles dans ‘The Resistance’

Bien que Carmena n’agisse plus en tant que gouverneur de la mairie de Madrid, Broncano lui a remis une amende à signer. C’était la fameuse sanction pour avoir porté un casque de musique en faisant du vélo sur la Gran Vía. “Mais avez-vous déjà payé pour cela?”, A répondu l’ancien maire surpris. Broncano a confirmé que tout était en ordre. “Voilà ce que vous devez faire, vous n’avez jamais à demander à personne de prendre votre amende. On m’a jamais demandé, mais j’ai toujours dit non “, a déclaré le juge.

Le cercle est fermé. #LaResistencia @ManuelaCarmena ???? pic.twitter.com/tYqap3X27J

– La Résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 22 janvier 2020

En parlant de sécurité routière et de signalisation, Carmena a dit qu’il transmettrait les suggestions à M. Almeida. Broncano voulait savoir par quel nom elle voulait dire l’actuel maire de la capitale. “Comment tu l’appelles?” “Tout le monde ne l’appelle pas José Luis, mais je l’appelle José Luis“, a-t-il répondu en plaisantant et en évitant d’éventuels surnoms malveillants.

Il n’a pas manqué la promotion de son livre, “A ceux qui viennent”, un bilan de sa carrière de magistrat et de ses quatre années intenses à la tête de l’exécutif madrilène. Lorsque Broncano a “menacé” de le brûler, le magistrat a déclaré: “Brûler des livres est très moche, c’est ce qu’a fait Franco et c’est très mauvais. “” Mais qu’en est-il des marais?“Le présentateur a répondu ironiquement.” Cela n’a pas compensé. C’est un gros trou dans le sol. Les marécages sont très sublimés “, a plaisanté l’ancien maire.

À propos du sexe et de l’argent

Quant aux questions vedettes, Carmena n’a pas voulu donner de données concrètes: “Pour aller tirer”, a-t-il répondu à propos de l’argent. “Vous avez gagné de la pâte de magistrat pendant de nombreuses années “, a déclaré Broncano.. “Mais beaucoup de dépenses et beaucoup de problèmes, le truc de la régularisation. Bonne pension, oui”, a-t-elle décidé.

Avec le sexe, il est allé plus loin et a envoyé un “message d’espoir” aux plus de 70 ans. “Vous devez donner beaucoup d’espoir aux gens, ne croyez pas que l’âge n’a rien à voir avec le sexe. J’espère que les choses peuvent bien se passer. Nous ne devons pas non plus commencer à fournir des données, mais bon, le message est d’espoir “, a-t-il claqué, provoquant le rire du public. Pour les personnes de 10 ou 15 ans plus jeune qu’elle, une recette:” Eh bien, remontez le moral, la vie est fantastique. L’âge est un temps énorme pour l’imagination et la créativité. “

Il y a de l’espoir. #Mamie #LaResistencia @ManuelaCarmena pic.twitter.com/J4lC5iiCAG

– La Résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 22 janvier 2020

Et enfin, le momentazo de la nuit. Broncano a sorti le tweet de Cayetana Álvarez de Toledo. Oui, le “Je ne te pardonnerai jamais” lié à la chevauchée des rois. “Ce qui m’a le plus blessé à propos de tout ce que Cayetana a dit, c’est que mes muffins ont été achetés dans un supermarché, cela m’a énervé beaucoup. J’ai d’abord pensé à lui envoyer une boîte, mais ensuite j’ai dit: ‘ce qu’elle a cru avec le bon de sortir. “

Je ne te pardonnerai jamais. #LaResistencia @ManuelaCarmena pic.twitter.com/OBaV4muSx2

– La Résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 22 janvier 2020

En mode conciliant, Broncano a essayé de faire les deux “faire la paix” avec un boléro joué par Castella et Grison qui disait: “Je sais que vous avez dit que vous ne me pardonneriez jamais, mais il y a sûrement des jours où vous pensez que cela pourrait être pire. Cela aurait pu être si impardonnable, et vous ne m’en voulez pas, et le désenchantement n’a peut-être pas été tellement, ce n’était pas tellement … ” A cette époque, Carmena a dû regarder la caméra et dire “tu me pardonnes”, mais à la place il a sorti un “je te pardonne”“qui a fait éclater le public à haute voix.

