Espoirs et prévisions des fans avant la finale de Netflix entrante – HITC

Les fans de la classe Itaewon réfléchissent déjà à la fin sur Twitter.

C’est le moment idéal pour être fan de divertissement sud-coréen…

Là encore, quand n’est-ce pas! En ce moment, en revanche, c’est vraiment formidable de voir autant de talents de l’industrie obtenir la large reconnaissance qu’ils méritent.

Plus tôt cette année, le maître cinéaste Bong Joon-ho a marqué l’histoire des Oscars, marquant le prestigieux Oscar du meilleur film avec son incroyable nouveau film Parasite, tout en sachant le meilleur film en langue étrangère, le réalisateur et le scénario original. Ensuite, vous avez des réalisateurs comme Lee Chang-dong livrant sans doute leur meilleur travail à ce jour, dans ce cas avec le mystérieux drame Burning.

De toute évidence, il ne s’agit pas uniquement de cinéma et la télévision sud-coréenne continue de prospérer auprès d’un public international. Netflix a été particulièrement précieux pour assurer aux fans l’accès aux meilleurs spectacles et nous sommes actuellement à l’écoute de la merveilleuse classe Itaewon, basée sur la webtoon du même nom.

Développé par Kim Do-soo, il est en train de devenir un trésor absolu.

Itaewon Class sur Netflix

Il s’agit en fait de la première série produite par Showbox. La société de cinéma a été fondée en 1996 et a offert au public des efforts notables tels que le blockbuster monstre de Bong Joon-ho The Host, le thriller de chat et de souris graveleux The Chaser et Secret de 2013, Greatly.

Avec Itaewon Class, les abonnés de Netflix ont été absorbés par les épisodes au fur et à mesure qu’ils tombent, avec seize à regarder au total. Les performances de Park Seo-joon, Kim Da-mi, Yoo Jae-myung et Kwon Nara ont contribué à le rendre essentiel dès les premiers épisodes, et sur Twitter, de nombreux tweets entourant le spectacle attirent l’attention sur les nombreuses fins choquantes présenté par chaque épisode.

L’émission sait certainement comment nous tenir en haleine, mais bien sûr, cela n’empêche personne d’offrir ses espoirs et ses prédictions pour le dernier épisode sur les réseaux sociaux.

Fin de la classe Itaewon: les fans regardent devant eux sur Twitter

Nous avons peut-être encore un peu de temps à parcourir, mais il n’est jamais trop tôt pour peser où vous voulez qu’il aille.

Un certain nombre de tweets ont exprimé un penchant pour certains personnages dans l’espoir qu’ils se terminent bien, tandis que d’autres ont exprimé leur inquiétude quant au potentiel de l’émission pour renverser les attentes.

Découvrez une sélection de tweets:

