Essai gratuit de Quibi offert pendant 90 jours – / Film

Le temps de Quibi est presque arrivé. Le service de streaming consacré au contenu abrégé – ou «bouchées rapides», si vous voulez – devrait être lancé le 6 avril. Et quand Quibi arrivera, il apportera 50 émissions – et ce n’est même pas tout leur contenu. Il y a plus à venir, mais contrairement au lancement d’Apple TV +, Quibi a toute une série de trucs prêts à partir du saut. Et dans le but d’attirer des abonnés, Quibi offre des essais gratuits de 90 jours.

Sur 6 avril, le monde sera Quibi’d. Le service de streaming est sur le point de démarrer avec 50 émissions, et ils veulent que vous les consultiez. À tel point qu’ils proposent un essai gratuit de 90 jours. Pour déverrouiller l’offre, les téléspectateurs doivent visiter Quibi.com et s’inscrire avant le 6 avril. L’objectif ultime est «175 émissions originales et 8 500 bouchées rapides de contenu au cours de la première année seulement». Une fois l’essai de 9 jours terminé, les abonnés ont le choix de payer 4,99 $ avec des annonces ou 7,99 $ sans annonces.

Le contenu de Quibi se décompose comme suit:

Films en chapitres: De grandes histoires racontées dans des chapitres de 7 à 10 minutes.

Non scripté et documents: Cette catégorie épisodique est la nourriture, la mode, les voyages, les animaux, les voitures, les constructions, la musique, les sports, la comédie, la conversation, la variété, le documentaire et plus encore. Tous avec des épisodes en 10 minutes ou moins.

Essentiels quotidiens: Organisé quotidiennement en 5-6 minutes de brèves nouvelles, de divertissement et d’inspiration. Quibi’s Daily Essentials fournira rapidement aux téléspectateurs tout ce dont ils ont besoin de savoir – et pourquoi cela est important.

Le contenu aligné pour Quibi est pour le moins étrange. Certains sont standards – jeux télévisés, actualités, divertissement simple. Et puis vous avez des choses comme Désorganisé, un spectacle où les chefs sont abattus au visage avec de la nourriture provenant de canons alimentaires, puis doivent essayer de comprendre avec quoi ils viennent d’être abattus. Ou Murder House Flip, ce qui est littéralement ce à quoi cela ressemble – les gens essaient de renverser les maisons où des meurtres ont eu lieu. Des trucs comme ça frisent le surréaliste, et honnêtement, j’aurais aimé que ce soit le seul type de programmation que Quibi ait. Plus c’est étrange, mieux c’est, dis-je.

Voici la liste de tout ce qui sera disponible sur Quibi le premier jour. Bouclez, c’est beaucoup.

FILMS EN CHAPITRES

Jeu le plus dangereux

Désespéré de prendre soin de sa femme enceinte avant qu’une maladie en phase terminale ne prenne sa vie, Dodge Maynard (Liam Hemsworth) accepte une offre de participer à un jeu mortel où il découvre bientôt qu’il n’est pas le chasseur … mais la proie. Ce thriller d’action dystopique explore les limites de jusqu’où quelqu’un irait se battre pour sa vie et sa famille. Que les jeux commencent.

Avec: Liam Hemsworth, Christoph Waltz

Jeter: Sarah Gadon, Zach Cherry, Aaron Poole, Christopher Webster, Billy Burke, Jimmy Akinbola et Natasha Bordizzo

Écrivain: Nick Santora

Réalisateur: Phil Abraham

Producteur exécutif: Nick Santora, Phil Abraham

Quand les lampadaires s’allument

Après que le meurtre d’une belle jeune fille a secoué une communauté suburbaine, la sœur de la victime et ses camarades de lycée doivent lutter pour retrouver un sentiment de normalité en grandissant au milieu de l’enquête sur le meurtre.

Avec: Choisi Jacobs, Sophie Thatcher, Sam Strike, David Lewis, Mark Duplass, Cameron Bancroft, Tony Hale, Beh Ahlers, Kristine Froseth, Queen Latifah

Écrivains: Chris Hutton, Eddie O’Keefe

Réalisateur: Rebecca Thomas

Survivre

Jane (Sophie Turner) veut mettre fin à tout cela. Ensuite, un accident d’avion l’a presque terminée. Maintenant, elle rampe de l’épave avec le seul autre survivant (Corey Hawkins) et un nouveau lecteur pour rester en vie.

Ensemble, ils se lancent dans un voyage déchirant hors de la nature, luttant contre des conditions brutales et des traumatismes personnels dans ce drame passionnant basé sur le roman acclamé par la critique, SURVIVE, d’Alex Morel.

Avec: Sophie Turner et Corey Hawkins

Réalisateur: Mark Pellington

Écrivains: Richard Abate et Jeremy Ungar

Renversé

Jann et Cricket pensent qu’ils ont ce qu’il faut pour devenir le nouveau couple de maison-flipping de TV. Malheureusement, un cartel de la drogue au Mexique le pense aussi. Désormais, le duo délirant doit survivre à son nouveau projet: rénover les hôtels particuliers du cartel.

Avec: Will Forte, Kaitlin Olson, Arturo Castro, Eva Longoria, Andy Garcia

Réalisateur: Affaire Ryan

Écrivains: Steve Mallory, Damon James

UNSCRIPTED & DOCS

Mille mercis

Exécutive Produit par Jennifer Lopez, cette série émotionnelle et inspirante présente des personnalités publiques reconnaissantes qui ont lancé une chaîne de gentillesse en offrant 100 000 $ à une personne sans méfiance qui doit la payer.

Sur dix épisodes, 1 000 000 $ seront mis entre les mains des gens ordinaires.

Jennifer Lopez, Kristen Bell, Nick Jonas, Tracy Morgan, Aaron Rodgers, Yara Shahidi, Gabriel Iglesias, Anthony Davis, Kevin Hart et Karlie Kloss dirigeront chacun des épisodes individuels de Thanks a Million.

Cour de Chrissy

Vrais gens. Cas réels. Et de véritables décisions juridiquement contraignantes. Si vous pensiez que Chrissy Teigen ne pouvait pas devenir un vrai juge d’audience, vous avez été rejeté.

Dans chaque épisode de la Cour de Chrissy, Chrissy Teigen règne en tant que «juge» suprême sur une affaire de petites créances. La maman de Chrissy devenue «huissier de justice», Pepper Thai, maintient l’ordre dans la salle d’audience.

Punk’d

Animé et produit par Chance the Rapper, PUNK’D ose aller là où aucun spectacle ne s’est déroulé auparavant. Maintenant que la technologie peut vraiment augmenter la réalité, nous sommes de retour pour faire les farces les plus audacieuses aux plus grandes stars d’Hollywood. Personne n’est en sécurité.

Producteur vedette et producteur exécutif: Chance the Rapper

Murder House Flip

Du producteur exécutif de CSI, Murder House Flip est une émission de rénovation de maisons neuves non conventionnelles qui s’attaque aux maisons les plus tristement célèbres du pays: celles connues pour les meurtres mystérieux commis derrière leurs murs. Les propriétaires se tournent vers des experts de la rénovation haut de gamme, Mikel Welch et Joelle Uzyel, pour éliminer les taches du passé et faire passer ces maisons de morbides à merveilleuses.

Producteurs exécutifs: Josh Berman (CSI, Bones), Chris King (Penny Dreadful), Katherine Ramsland et Star Price (Active Shooter, Extreme Makeover: Home Edition)

Elba v Block

L’une des plus grandes stars d’Hollywood, Idris Elba, et l’un des pilotes les plus en vogue de la planète, Ken Block, s’affrontent dans une rivalité hilarante et pleine d’action alors qu’ils s’affrontent à travers des cascades de plus en plus scandaleuses pour prouver la voiture et qui conducteur, est le meilleur.

Skrrt avec décalage

Offset est un grand fan de voitures. Son garage compte plus de 30 voitures de sport et de luxe. Cette série le suit alors qu’il rejoint ses amis célébrités et rappeurs – comme Quavo, Lil Yachty et T-Pain – explorant tout ce qui concerne les voitures.

Les invités de «Skrrt with Offset» comprendront: Cardi B, Chance the Rapper, Dapper Dan, Jay Leno, Quavo et Takeoff from Migos, Lil Yachty, T-Pain et plus encore.

“Quibi me donnera une chance de me connecter avec mes fans d’une autre manière encore”, a déclaré Offset. «Ils ne savent pas vraiment ce que je sais des voitures. Cette plateforme leur permettra de voir qu’il y a plus pour moi que l’achat de voitures. »

Hôte et producteur exécutif: Kiari «Offset» Cephus

Nikki Fre $ h

Mettant en vedette et exécutive produite par Nicole Richie, ‘Nikki Fre $ h’ unit ses passions pour la Terre Mère et le hip hop à son alter ego éponyme, Nikki Fre $ h. Nikki apporte une nouvelle voix au bien-être avec un style de musique totalement nouveau – laissant tomber des rimes socialement conscientes et éducatives dans le monde. Nikki Fre $ h interagira avec des chercheurs de la vie réelle et des experts de la conscience pour apprendre des moyens de mieux servir notre corps et notre planète – tout en exagérant comiquement ces solutions au bord de la raison.

&LA MUSIQUE

& MUSIC met en lumière les artistes méconnus et les éléments surprenants des plus grandes stars de la musique du monde. Chaque épisode dévoilera un regard sans précédent sur un collaborateur essentiel des coulisses qui transforme la performance d’un artiste musical emblématique en un phénomène culturel.

La série documentaire mettra en vedette les artistes suivants devant la caméra:

Danse et musique: Scott et Brian Nicholson et Ariana Grande

Lumière et musique: Gabe Fraboni & Martin Garrix

Esprit & Musique: Ramiro Agudelo & J. Balvin

Audio et musique: Derek Ali alias MixedByAli & YG

Style et musique: Jasmine Benjamin & Anderson .Paak

Écriture et musique: Andrew Watt & Ozzy Osbourne

Disparu mental avec Lior

Lior Suchard est le meilleur mentaliste du monde – il peut littéralement lire dans votre esprit. Il fait équipe avec une célébrité vedette et lui fait traverser une série de cascades mentales époustouflantes.

Avec Kate Hudson, Ben Stiller, Zooey Deschanel, The Miz (Mike Mizanin), Big E (Ettore Ewen), Sasha Banks, Bayley, Rob Gronkowski, James Corden et David Dobrik

Distingué

Animé par Keke Palmer et Joel Kim Booster, “Singled Out” connectera une nouvelle génération de célibataires, de tous les genres et préférences sexuelles, cherchant l’amour dans 20 épisodes de la taille d’une bouchée. Reflétant le paysage des rencontres d’aujourd’hui, où tout le monde est connecté, la série donnera vie aux rencontres en ligne avec une torsion – le principal dateur est lié au bassin de célibataires divers à travers les médias sociaux.

“Je suis ravi d’accueillir” Singled Out “”, a déclaré Keke Palmer. «Pouvoir réimaginer ce spectacle pour ma génération et sur une nouvelle plateforme est tellement excitant. J’ai hâte de voir ce que nous avons en magasin! “

Gayme Show!

Animé par les comédiens Matt Rogers et Dave Mizzoni, GAYME SHOW! est un concours de comédie qui élève et célèbre la communauté LGBTQ + et ses alliés. Dans chaque épisode, deux candidats hétéros sont jumelés à une célébrité «partenaire de vie» alors qu’ils s’affrontent face à face dans des défis physiques, mentaux et même émotionnels pour le titre de «reine des droits».

Parmi les «partenaires de vie» des célébrités, citons: Ilana Glazer, D’Arcy Carden, Trixie Mattel, Jon Lovett, Nicole Byer, Rachel Bloom, Guy Branum et plus encore.

Désorganisé

Du créateur et producteur exécutif de Hopped vient DISHMANTLED, un concours de cuisine à indice d’octane élevé qui va littéralement faire exploser vos chaussettes. Animé par Tituss Burgess, chaque épisode commence par le tir au canon d’un plat mystérieux sur les visages de deux chefs aux yeux bandés. Ils utiliseront leurs prouesses culinaires pour identifier le plat éclaté, puis se précipiteront contre la montre pour le recréer. Quel que soit le chef qui se rapproche le plus du plat original, il gagne un prix en argent.

Les juges invités sont: Dan Levy, Wolfgang Puck, Jane Krakowski, Antoni Porowski, Rachel Dratch, Roy Choi et plus.

La sauce

Produite et jugée par Usher, THE SAUCE suit les sensations de la danse et héberge Ayo & Teo alors qu’ils explorent les cultures de danse uniques dans les villes des États-Unis, en trouvant les meilleurs talents en ligne pour concourir en tête-à-tête pour un prix en argent. Usher servir de juge pour cette nouvelle série de concours de danse.

Vous ne les avez pas

Produit par Lena Waithe, ce n’est pas un spectacle sur les baskets. C’est un spectacle sur la culture des sneakers. S’adapter. Et appartenir à quelque chose de plus grand que vous.

Caractéristiques des épisodes: Carmelo Anthony, Billie Jean King, Hasan Minhaj, Candance Parker, Questlove, Nas, Jazerai Allen- Lord, Kerby Jean-Raymond, Mike Epps, Jemele Hill, Lena Waithe, Josh Luber et Eric Koston

Reines féroces

Présenté par Reese Witherspoon, cette série nature explore les fabuleuses femelles du règne animal. Des reines de fourmis aux guépards rapides, ils appellent les coups de feu dans leur monde et s’assoient au sommet de la hiérarchie sociale, ce qui leur vaut le titre de «reines féroces».

De l’unité d’histoire naturelle des studios BBC, maintes fois récompensée, cette série documentaire vous présentera les histoires d’histoire naturelle les plus dramatiques sous un angle féminin.

Producteur exécutif: Jo Shinner

Prodige

Animé par Megan Rapinoe, chaque épisode met en lumière les réalisations sportives sans précédent d’un prodige, tout en plongeant profondément dans leurs histoires d’origine pour présenter les prodiges au monde d’une manière puissante et unique. Chaque épisode inspirera non seulement les amateurs de sport, mais aussi les fans de l’expérience humaine, tout en honorant les villages qui les ont aidés à remporter les nombreux championnats nationaux, mondiaux et olympiques qu’ils ont obtenus au début de leur jeune carrière.

La classe Prodigy 2020, c’est:

Jalen Green: joueuse de basket-ball classée au premier rang au pays

Sha’Carri Richardson: femme la plus rapide de l’histoire de l’athlétisme de la NCAA

Red Gerard: le plus jeune médaillé d’or olympique d’hiver depuis 1928

Regan Smith: la femme la plus rapide de l’histoire de la natation

Matthew Boling: l’homme le plus rapide de l’histoire de l’athlétisme au secondaire

Tyler Adams: membre de l’USMNT, l’une des stars du football les plus prometteuses au monde

Korey Foreman: n ° 1 des footballeurs du secondaire au pays

Chantel Navarro: membre de l’équipe nationale junior américaine de boxe, 5 fois champion national

Dirigez cette ville

RUN THIS CITY est une série qui suit Jasiel Correia II alors qu’il navigue dans son rôle de plus jeune maire de Fall River, MA, jamais élu. Lorsque le FBI le met en accusation pour son ancienne entreprise, Correia jure de combattre les accusations et d’être justifié.

Forme de pâtes

Chef Evan Funke. Italie. Et la poursuite de la perfection des pâtes. Il découvre l’artisanat et la culture derrière certaines formes de pâtes rares et oubliées. Nous vous mettons au défi de ne pas baver.

Suivez la quête passionnée du chef Evan Funke pour trouver les derniers maîtres restants de la nourriture la plus appréciée au monde… les pâtes. Rejoignez sa tournée éclair en Italie pour garder ces traditions vivantes.

Chemises de nuit

Plein de cœur, d’humour et de beaucoup de paillettes, NightGowns suit Sasha au cours de huit épisodes alors qu’elle adapte sa revue de dragues de Brooklyn, acclamée par la critique, dans une production sur scène complète et la plus grande vitrine de drag de sa vie .

En partie documentaire de performance, en partie portrait de l’artiste, nous verrons Velour travailler avec chaque membre de son ensemble unique pour créer les performances de synchronisation labiale de leurs rêves les plus fous. Chaque épisode nous attire vers un artiste en particulier et tire le rideau sur leur vie de la traînée, de leur processus et de leur histoire, aboutissant à une expression visuelle conçue pour le mobile de leur numéro en direct, dirigée par la légendaire réalisatrice de vidéoclips Sophie Muller. Le résultat sera quelque chose de totalement nouveau: le drag live, conçu pour l’écran. Huit performances emblématiques, partageables et incontournables qui redéfinissent ce que la traînée peut être.

Producteur exécutif: Sasha Velour

ESSENTIELS QUOTIDIENS

La nuit dernière de la nuit dernière

De Entertainment Weekly, LAST NIGHT’S LATE NIGHT célèbre la télévision tous les matins avec une ventilation des monologues les plus intelligents, des meilleures interviews et des croquis incontournables. Cette série de récapitulations quotidiennes met en évidence les meilleurs moments des spectacles de la soirée précédente pour déterminer qui a gagné la nuit et la semaine!

Quibi a également confirmé que Heather Gardner animera l’émission quotidienne.

Hôte: Heather Gardner

The Daily Chill

En combinant la méditation guidée et des visuels impressionnants, THE DAILY CHILL emmène les utilisateurs sur la voie du calme. Chaque épisode présente une nouvelle destination mondiale et, avec lui, un nouveau voyage ASMR vers la paix.

Le spectacle de Rachel Hollis

Le best-seller du NYT Rachel Hollis vous aide à améliorer votre vie avec une dose quotidienne de motivation et d’inspiration. Le spectacle se déroulera une fois par jour, du lundi au vendredi.

Sexologie avec Shan Boodram

Créée par Corin Nelson et Shan Boodram, SEXOLOGY WITH SHAN BOODRAM présente le sexologue certifié et expert en intimité Shan Boodram alors qu’elle montre aux téléspectateurs comment naviguer dans les réalités du sexe, des rencontres et des relations dans un monde où les règles de l’amour et de l’attraction sont souvent déroutantes et fluides .

“Les relations et notre relation à notre sexualité sont une grande partie de notre vie quotidienne, c’est pourquoi je suis ravi de faire partie de l’ardoise Quibi Daily Essentials”, a déclaré Shan Boodram. «Tout le monde devrait avoir accès à des outils pour devenir son propre expert du sexe et des relations, et avec notre nouvelle émission quotidienne, nous serons en mesure de fournir ces outils nécessaires au public de Quibi dans un format très engageant. C’est le genre de projet dont je rêvais de faire partie pour toute ma carrière. “

Fashion’s A Drag

La mannequin / actrice Willam Belli, rejointe par le mannequin Denise Bidot, se détend avec leurs amis drag queen les plus proches pour décortiquer ce que les célébrités les plus chaudes portent et tout ce qui se passe dans le monde de la mode.

Hébergé par: Willam Belli, Denise Bidot

60 en 6 par CBS NEWS

L’émission la plus ancienne et la plus regardée à la télévision crée une nouvelle édition pour une nouvelle génération. Un casting tournant de correspondants dédiés abordera une histoire par semaine sur des sujets allant de la couverture d’actualités dures à la politique, le style de vie, la culture pop, les affaires, la santé et la science. Nous l’appelons 60 en 6.

Ancres: Wesley Lowery, Laurie Segall, Enrique Acevedo

The Nod avec Brittany & Eric

Le podcast populaire et acclamé par la critique, The Nod, est maintenant une émission quotidienne sur Quibi. Cinq jours par semaine, les hôtes Brittany Luse et Eric Eddings plongent dans les plus grands moments et les coins les plus sous-explorés de la culture noire, racontés par les acteurs, musiciens, écrivains, penseurs, chefs, activistes, artistes et tous les jours qui le vivent . The Nod raconte des histoires sur la vie noire que vous ne verrez nulle part ailleurs.

Autour du monde par BBC News

S’appuyant sur le vaste réseau mondial de la BBC, ainsi que sur son histoire centenaire de narration impartiale et authentique, Around the World veillera à ce que les utilisateurs de Quibi restent à jour avec les histoires internationales les plus importantes et les plus éclairantes.

Rapport du matin par NBC NEWS

Cette émission au rythme rapide vous permet de vous familiariser avec les titres les plus importants du monde entier et vous donne le contexte pour approfondir les histoires qui comptent le plus.

Rapport du soir par NBC NEWS

Un nouveau type de diffusion en soirée reposant sur les vastes ressources de NBC News et présentant des articles et des explications approfondies pour vous informer sur ce qui compte et pourquoi – le tout avant l’heure du cocktail

Rapport du samedi par NBC NEWS

Chaque samedi, NBC News vous emmène au plus près des personnages de la rencontre qui conduisent une histoire qui façonne notre monde.

Rapport du dimanche par NBC NEWS

Le rythme des nouvelles peut être écrasant – donc le dimanche, nous le ralentissons: en examinant en détail un seul problème critique.

Pulso News par Telemundo

Pulso News est un journal télévisé quotidien destiné au marché anglophone LatinX, où un hôte biculturel et fièrement bilingue et une série de divers contributeurs LatinX aideront à dépeindre la diversité de notre communauté et à mettre en lumière les problèmes qui importent.

Ancre: Andrea Martinez

Pour la Cultura de Telemundo

Bienvenue à ‘For the Cultura’, où nous célébrons notre Latinidad tout en nous délectant de tout ce qui touche à la culture pop.

Ancre: Krystal Vega, Freddy Lomeli

Météo aujourd’hui par The Weather Channel

Météo d’aujourd’hui sera une émission de trois à cinq minutes diffusée sept jours par semaine qui présentera les plus importantes nouvelles météorologiques de la journée ainsi que des prévisions nationales.

Ancre: Jordan Steele

NewsDay par CTV News

CTV News, le plus important organisme de presse au Canada, offre deux nouvelles éditions quotidiennes de nouvelles organisées aux Canadiens. Offert d’une manière nouvelle et innovante permettant aux milléniaux d’obtenir des informations intelligentes en lesquelles ils peuvent avoir confiance, NewsDay by CTV News et NewsNight by CTV News couvre les plus grandes histoires de la journée – de la politique et des affaires à la santé et au changement climatique. NewsDay by CTV News et NewsNight by CTV News diffusent les matins et les soirs en semaine, et NewsDay by CTV News diffuse les matins le week-end.

Produit par: Bell Media

NewsNight par CTV News

CTV News, le plus important organisme de presse au Canada, offre deux nouvelles éditions quotidiennes de nouvelles organisées aux Canadiens. Offert d’une manière nouvelle et innovante permettant aux milléniaux d’obtenir des informations intelligentes en lesquelles ils peuvent avoir confiance, NewsDay by CTV News et NewsNight by CTV News couvre les plus grandes histoires de la journée – de la politique et des affaires à la santé et au changement climatique. NewsDay by CTV News et NewsNight by CTV News diffusent les matins et les soirs en semaine, et NewsDay by CTV News diffuse les matins le week-end.

Produit par: Bell Media

TSN Sports Show (sans titre)

TSN, leader sportif canadien et réseau sportif n ° 1, produira une mise à jour quotidienne des informations sportives en streaming tous les matins, 7 jours sur 7.

Produit par: Bell Media

The Replay par ESPN

“The Replay” d’ESPN présentera des épisodes quotidiens et des nouvelles de dernière heure couvrant les plus grandes histoires du sport.

Hôtes: Nabil Karim, Ashley Brewer, Sebastian Salazar

All The Feels par le Dodo

La plupart des jours ont besoin d’un moment de pure joie – un cri joyeux, un rire du ventre et un peu de temps zen. Everyday The Dodo organise une nouvelle histoire animale pour livrer «All the Feels» au public Quibi.

Gros plan par E! Nouvelles

Obtenez “Close Up” avec Hollywood – mettant la culture pop et la célébrité au centre de l’attention tous les jours. Petit écran, grande nouvelle.

Fresh Daily de Rotten Tomatoes

Fresh Daily de Rotten Tomatoes vous aide à naviguer à l’infini dans le contenu d’aujourd’hui. Une conversation quotidienne autour des dernières nouvelles, critiques et recommandations des meilleurs de la télévision, du streaming et du cinéma.

Pas de filtre par TMZ: AM

No Filter by TMZ vous emmène dans la salle de presse pour un spectacle de divertissement et de culture pop deux fois par jour offrant les dernières nouveautés de la marque TMZ de contenu exclusif et audacieux.

Pas de filtre par TMZ: PM

No Filter by TMZ vous emmène dans la salle de presse pour un spectacle de divertissement et de culture pop deux fois par jour offrant les dernières nouveautés de la marque TMZ de contenu exclusif et audacieux.

Speedrun par Polygon

Speedrun présentera une injection caféinée et ultra-rapide des nouvelles que le public des jeux (et des jeux adjacents) désire, avec des plongées culturelles approfondies dans les plus grands sujets de tendance, y compris l’analyse d’experts, les exclusivités, les recommandations et au-delà.

Hébergé par: Jimmy Mondal

Bandes-annonces de Fandango

Obtenez tous les derniers films et bandes-annonces de télévision / streaming quotidiennement, propulsé par FANDANGO.

Pop5

Pop5, par Mission Control Media, est un collage quotidien, rapide et coloré d’informations incontournables sur la musique pop d’aujourd’hui. Il mettra en évidence tout ce qui mérite d’être discuté dans la musique populaire en ce moment, entrez dans les coulisses avec des artistes et découvrez pourquoi vous aimez les chansons que vous aimez.

Hébergé par: Tim Kash

Tout juste sorti du micro

HOT OFF THE MIC est un nouveau spectacle quotidien mettant en vedette les comédiens les plus en vogue établis et émergents d’aujourd’hui et leurs points de vue sur les derniers titres. Diffusée cinq jours par semaine, la série courte originale sera enregistrée dans les principaux clubs de comédie du pays, à commencer par le légendaire Improv à Hollywood.

