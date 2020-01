Est-ce la preuve que Jenelle Evans et David Eason se sont réconciliés?

Entre mars 2019 et octobre 2019, Jenelle

Evans a perdu le soutien de la plupart de ses fans. Elle a été renvoyée d’un adolescent

Maman 2 et fustigée sur les forums pour avoir choisi de rester avec son mari, David

Eason, après avoir tiré et tué le chien de la famille, Nugget.

Elle a en outre été critiquée pour être restée avec lui après trois de leurs cinq

les enfants ont été retirés du domicile familial après la mort du chien. Cette

tout a changé fin octobre 2019 lorsqu’elle a annoncé sa séparation. En bonne santé,

heureux et apparemment en paix, les fans ont commencé à se rassembler autour d’Evans, mais il semble

comme s’ils avaient peut-être été un peu trop rapides pour chanter ses louanges. Preuve récente

a fait surface pour suggérer que Evans et Eason pourraient être sur la voie de la réconciliation.

Jenelle a abandonné son ordonnance restrictive contre David

Evans et Eason devaient s’affronter devant le tribunal le 14 janvier pour

discuter plus avant de l’ordre de protection existant qui a été mis en place sous peu

après Evans a fui la Caroline du Nord. Selon Radar

En ligne, l’ordre de protection a été prorogé deux fois avant le set de janvier

14 audience. Le 14 janvier est venu et est parti sans audience.

Il y avait une bonne raison à cela; le 10 janvier, Evans a demandé

que l’ordonnance de protection soit rejetée. UNE

le juge a fait droit à la demande et a annulé l’audience. Avec l’ordre de

la protection levée, Eason était libre de contacter Evans comme il le souhaitait, et il semble

comme les anciennes flammes n’ont pas mis longtemps à se reconnecter. En quelques jours, ils étaient

repéré traîner ensemble.

Jenelle et David ont été repérés ensemble à Nashville

Evans et Eason étaient situés à Nashville avec

leur fille, Ensley, peu après la levée de l’ordonnance de protection. le

photo, publiée

de TMZ, montre Eason et Evans marchant dans la musique country

capitale du monde avec Ensley. Fils d’Evans, Kaiser

Griffith, qui réside également avec elle à Nashville, n’a pas été repéré pendant

la sortie.

TMZ allègue qu’une source proche de la situation insiste

que le couple ne ravive pas leur relation. Au lieu de cela, ils affirment que

Evans a abandonné l’ordonnance parce qu’elle était fatiguée d’aller en cour et voulait sa fille

pour pouvoir voir son père. Les fans, cependant, ne l’achètent pas. Evans s’est battu

Nathan Griffith, le père de Kaiser, depuis des années pour sa garde à vue. Il semble

peu probable qu’Evans accueillerait simplement Eason dans le giron sans arrière-pensée

motif, et la plupart des aficionados de Teen Mom 2 croient que la motivation est

romance.

Jenelle est repérée portant sa bague de fiançailles

Si les photos de la réunion ne prouvaient pas suffisamment une réconciliation potentielle,

Le flux Instagram d’Evans a encore alimenté les rumeurs. La mère de trois enfants a pris

à son histoire Instagram pour annoncer qu’elle rejoignait Cameo. Cela en soi

n’est pas étrange, de nombreuses célébrités ont ajouté Cameo

à leur liste de sources de revenus. Evans, cependant, se faisait appeler Jenelle «Eason»

dans l’annonce. Elle semblait également porter sa bague de fiançailles dans un

histoire différente.

Jenelle Evans et David Eason | Bruce Glikas / .

D’accord, le nom légal d’Evans peut être Eason en ce moment, mais c’est

pas comment elle est connue professionnellement. Se faisant appeler Jenelle Eason après

tout ce qu’elle prétendait être passé par les mains de son ex était

rebutant pour la plupart des fans. Il semblerait que le nouveau petit ami d’Evans, Herbert

Wilkinson est sorti et Eason est de retour.

Mis à part le nom d’Eason, Evans semble avoir

a remis sa bague de fiançailles. Alors que l’histoire où elle porte le

depuis que la bague a expiré, les fans semblent convaincus que la bague qu’elle portait est la

le même qu’elle porte sur des articles Instagram précédents. Si c’est pareil

bague, c’est sa bague de fiançailles d’Eason. Tout additionner, ce serait

semble que la relation d’Evans est de retour. Si tel est le cas, tout espoir qu’elle

a dû rejoindre

le casting de Teen Mom 2 s’est probablement évaporé.