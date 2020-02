Est-ce le meilleur single de Carrie Underwood?

Si vous deviez demander à un groupe aléatoire de fans de nommer une chanson de Carrie Underwood, certains pourraient dire «Jesus Take the Wheel» ou même sa finale d’American Idol, «Inside Your Heaven». Cependant, une chanson se démarque: «Before He Cheats».

C’est à peine tricher pour nommer cette chanson parce que les chiffres la sauvegardent. C’est sa chanson la plus vendue. Cela aide certainement autant de personnes à comprendre le contenu lyrique.

Quels sont les best-sellers de Carrie Underwood?

Carrie Underwood est l’une des plus grandes stars parmi les gagnants d’American Idol, le seul autre vrai concurrent étant le premier gagnant, Kelly Clarkson. Nul autre que Simon Cowell n’a prédit, avant même que Underwood ne gagne, qu’elle vendrait plus de disques que quiconque.

Selon les rapports de l’industrie du disque, son premier single, “Inside Your Heaven”, s’est vendu à 821 000 exemplaires. Les célibataires à plus d’un million vendus comprennent «Jesus Take the Wheel» avec 2,6 millions, «So Small» à 1,08 million, «All American Girl» avec 1,8 million, «Last Name» avec 1,3 million, «Just a Dream» 1,26 million , “I Told You So” avec 1 million, “Cowboy Casanova” avec 2,3 millions, “Temporary Home” avec 1,09 million et plus récemment, “Something in the Water” avec 1,08 million.

Cependant, «Before He Cheats» les dépasse tous avec 4,5 millions. Dans une deuxième place relativement éloignée est «Blown Away» avec 2,8 millions. Dans une liste plus subjective, The Boot a classé «Before He Cheats» en haut de leur liste.

Quelle est l’histoire derrière ‘Before He Cheats?’

“Before He Cheats” était le troisième single du premier album studio de Underwood, Some Hearts. Bien que Underwood lui donne évidemment un point de vue féminin fort et que beaucoup de gens pensent que c’est la chanson ultime pour un homme infidèle, la chanson a en fait été écrite par deux hommes, Josh Kear et Chris Tompkins.

Selon The Boot, la chanson a été écrite dans le sillage du succès de Gretchen Wilson, qui a eu un énorme succès avec “Redneck Woman”, et Kear et Tompkins voulaient écrire une chanson dans la même veine. Tompkins a déclaré: «Je venais d’emménager dans ma nouvelle maison, et Josh était venu, et nous cherchions simplement des idées. Je lui ai joué ce que j’avais tapé plus tôt. Et sans même en parler, Josh a juste chanté cette ligne de refrain, ‘Peut-être que la prochaine fois, il réfléchira avant de tricher …’ Nous avons donc commencé à en parler à partir de là, comment faire correspondre ce premier couplet, et avons commencé à penser à certains des trucs bizarres comme ça. Et comme les bonnes chansons le font toujours, la chanson s’est en quelque sorte écrite d’elle-même. »

Kear a dit qu’il était surpris en entendant l’enregistrement d’Underwood, se souvenant: «Quand Carrie l’a saisie, elle l’a si bien fait et s’est vraiment fait sienne. Nous nous attendions à ce que ce soit un peu plus léger… mais quand nous l’avons entendu, nous avons pensé, wow, elle l’a vraiment ramené à la maison! Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants envers Carrie – juste pour gémir!

Quel a été l’impact de «Before He Cheats?»

Tout est amusant et amusant jusqu’à ce que Carrie Underwood enfonce ses clés dans le côté de votre jolie petite voiture à 4 roues motrices.

Outre l’impact financier de la chanson, elle est sans doute devenue le morceau de signature de Underwood, celui qui incite le plus de téléphones portables à être tenu en l’air lors de l’un de ses concerts. Il a occupé la place de n ° 1 sur le palmarès national du Billboard pendant cinq semaines et a été dans le Hot 100 pendant plus d’un an. C’était la troisième chanson la plus vendue par un chanteur d’American Idol après «Home» de Phillip Phillips et «Stronger (What Don’t Don’t Kill You)» de Clarkson. Il a remporté les Grammys de la meilleure performance vocale country féminine, qui est allé à Underwood, et la chanson de l’année, qui a été décernée à Tompkins et Kear.

Underwood vend tout à fait les paroles sur l’endommagement de la voiture du tricheur, peut-être la punition ultime pour beaucoup d’hommes. Mais même si Underwood elle-même a été trompée, elle a déclaré: «Je ne recommanderais pas de faire de dégâts matériels, cependant. Je suis un genre de personne “laisse tomber, passe à autre chose”. “