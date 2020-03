Est-ce possible Anuel AA? Karol G prend la quarantaine pour aller encore mieux

La Colombienne Karol G assure que durant cette quarantaine elle s’est arrêtée pour se mettre encore plus en forme et réaliser certains projets … Karol G peut-il être mieux?

17 mars 2020

Le colombien Karol G Il assure qu’au cours de cette quarantaine il en a profité pour se mettre encore plus en forme et réaliser certains projets … Pouvez-vous être mieux Karol G?

À Karol G, ces durées de quarantaine obligatoires pour se prémunir contre les effets du coronavirus, devraient être utilisées pour réaliser des projets personnels.

Bref, la petite amie de Anuel AA Il assure que depuis le 14 février dernier, date de son anniversaire, il a entamé une diète stricte, qui comprend un entraînement physique rude, pour quoi faire … Eh bien, pour devenir encore plus spectaculaire.

“Depuis le 14 février, mon anniversaire, je me suis fixé comme objectif de bien manger et de faire beaucoup d’exercice parce que je voulais avoir l’air mieux et me sentir mieux”, a-t-il expliqué.

Cependant, Karol G Il a avoué qu’au début de la quarantaine, il s’est jeté sur le lit et a commencé à manger comme jamais auparavant “J’ai mangé une pizza”, et a assuré que soudainement il a repris ses esprits et a repris son entraînement et son régime, afin de ne pas perdre tout son travail précédent.

.