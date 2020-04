Est-ce que «Appeler la sage-femme» est annulé ou renouvelé? Ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 10

Call the Midwife La saison 9 vient d’être diffusée le 29 mars aux États-Unis. Mais les fans inconditionnels du drame de la BBC (qui est diffusé aux États-Unis sur PBS) se demandent probablement déjà s’il y aura une autre saison de l’émission sur un groupe de religieuses et de sages-femmes prendre soin des patients dans un quartier de Londres frappé par la pauvreté dans les années 1950 et 1960.

“Call the Midwife” a été renouvelé pour deux saisons supplémentaires

Appelez la sage-femme | Gracieuseté de BBC / Neal Street Productions

Heureusement pour les téléspectateurs anxieux, il ne fait aucun doute que nous verrons plus Appeler la sage-femme. L’émission a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires en 2019, avant la fin de la saison 8. La BBC s’était déjà engagée dans une saison 9, et le nouvel accord signifiait que les saisons 10 et 11 étaient également garanties. Chaque saison comprendra huit épisodes plus un spécial de Noël.

“Même après toutes ces années, on a toujours l’impression que Call the Midwife a plus de vérité à dire, plus de larmes à pleurer, plus de vie à célébrer et plus d’amour à donner”, a déclaré l’écrivain, créateur et producteur exécutif Heidi Thomas dans un déclaration. «Nous avons la chance d’avoir le meilleur casting, l’équipe et le public qu’un spectacle pourrait souhaiter, et je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par notre avenir.»

La saison 10 de «Call the Midwife» se déroulera en 1966

Jusqu’à présent, les détails sont rares sur Call the Midwife Season 10. Mais selon RadioTimes, elle se déroulera en 1966 (chaque saison couvre une seule année), ce qui signifie qu’il y a certains événements historiques qui pourraient être référencés dans l’émission, tels que comme la victoire de la Coupe du monde en Angleterre et la catastrophe d’Aberfan au Pays de Galles qui a causé la mort de plus de 100 enfants et des dizaines d’adultes.

L’émission continuera également à aborder les changements sociaux, politiques et culturels qui se produisaient au Royaume-Uni à l’époque.

«Ce que je sais, c’est que lorsque nous arriverons à la série 11, ce sera en 1967, donc l’avortement sera légalisé et l’homosexualité sera légalisée, et ce sont de grands postes de mise en scène dans l’histoire sociale moderne, donc je sais que nous ferons référence à ceux-ci et nous pourrions faire référence au voyage vers ces choses », a déclaré Thomas à RadioTimes.

La production est retardée à cause du coronavirus

La production de Call on the Midwife 2020 spécial Noël et la saison 10 ont commencé plus tôt cette année. Mais le tournage a été interrompu en raison du coronavirus.

“Très malheureusement, nous avons dû reporter le tournage de l’émission spéciale de Noël Call the Midwife de cette année et de la série 10”, a déclaré la productrice exécutive Pippa Harris dans un communiqué le 19 mars. “Notre priorité est la sécurité de notre incroyable casting et équipe, et nous ne pensons pas que le tournage à l’heure actuelle soit réalisable ou responsable. Cependant, au moment où la situation s’améliore, les religieuses et les infirmières de Nonnatus House seront de retour sur leurs vélos, apportant des bébés au monde et de la joie dans vos salons. »

