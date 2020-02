Est-ce que Avenue 5 est sur Netflix? Comment regarder la comédie de science-fiction d’Armando Iannucci – HITC

Avenue 5 est la dernière création d’Armando Iannucci, mais comment les fans peuvent-ils se connecter?

Armando Iannucci est largement considéré comme l’un des meilleurs satiristes du cinéma et de la télévision de l’industrie.

Sa longue carrière a inclus des travaux sur Alan Partridge, The Think of It, VEEP, The Death of Stalin et maintenant la nouvelle comédie de science-fiction Avenue 5.

Cette dernière série rejoint un équipage légèrement incompétent à bord d’un navire de croisière spatial commercial, l’avenue titulaire 5.

Cependant, les choses commencent rapidement à mal tourner et l’hilarité s’ensuit rapidement.

Mais dans un monde de streaming en ligne et des centaines de chaînes de télévision, comment les fans peuvent-ils se connecter à Avenue 5?

Est-ce que Avenue 5 est sur Netflix?

Non.

L’Avenue 5 d’Armando Iannucci n’est pas sur Netflix ou leur plate-forme rivale Amazon Prime Video d’ailleurs.

Où l’avenue 5 est-elle disponible?

Aux États-Unis, Avenue 5 aires sur le réseau HBO.

Ici au Royaume-Uni, les téléspectateurs pourront trouver l’avenue 5 sur Sky One.

Comment regarder

Pour accéder à Sky One, vous aurez besoin d’un abonnement TV de la part de Sky ou de Virgin qui présente la chaîne en question.

Si vous ne voulez pas passer par les tracas de cela, le service de streaming de Sky Now TV offre la possibilité de syntoniser des programmes sur les chaînes Sky comme Avenue 5.

Pour regarder des émissions comme Avenue 5 ou Tchernobyl par exemple sur Now TV, vous aurez besoin d’un Entertainment Pass mensuel qui coûte 8,99 £ par mois, mais si vous êtes nouveau sur Now TV, un essai gratuit de sept jours est également disponible.

