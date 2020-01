25 ans depuis le début de la franchise et 17 ans depuis Bad Boys 2, le troisième film des Bad Boys, Bad Boys for Life est enfin disponible dans les salles du monde entier. Plus important encore, Bad Boys for Life arrivera-t-il sur Netflix? Pas dans un avenir prévisible, mais il y a toutes les chances qu’il finisse par arriver.

Bad Boys for Life est une comédie d’action de copain américain et le troisième épisode de la franchise Bad Boys. Réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, c’est la première de la trilogie à ne pas être dirigée par le roi des explosions lui-même, Michael Bay.

Après une tentative d’assassinat ratée contre sa vie, Mike et Marcus doivent de nouveau travailler ensemble pour éliminer l’assaillant inconnu en lien avec le passé de Mike. Le couple excentrique rejoint également l’équipe d’élite connue sous le nom d’AMMO, alors qu’ils tentent de faire tomber le chef du cartel de la drogue à Miami, Armando Armas.

Est-ce que Bad Boys for Life arrivera sur Netflix US?

Comme nous l’avons signalé précédemment sur les films produits et distribués par Sony Pictures, ils sont actuellement sous contrat de licence avec STARZ jusqu’en 2021. Jusqu’à l’année prochaine, toutes les dernières sorties cinématographiques de Sony ne seront disponibles que sur STARZ.

Sony a indiqué très clairement qu’une fois cet accord terminé, ils accorderont des licences de films sur une base individuelle plutôt qu’en vrac. Il y a toutes les chances que Netflix ramasse Bad Boys for Life, mais au plus tôt ce serait en 2022.

Les deux films précédents sortent régulièrement et sur Netflix aux États-Unis. Au moment de la publication, ils sont disponibles avec leur ajout en octobre 2019.

Si vous avez un abonnement DVD Netflix, Bad Boys for Life sera disponible à la location plus tard cette année.

Et les autres régions?

Si vous êtes abonné au Royaume-Uni, vous savez maintenant que la majorité des dernières sorties cinématographiques arrivent en premier sur Sky et Now TV.

En Australie, Sony n’a pas de contrat de licence avec un service de streaming en particulier. Cela signifie que lorsque Bad Boys for Life sera publié sur des sites de streaming, il sera disponible sur Netflix, Amazon Prime ou Foxtel.

Netflix Canada reçoit des films à peu près en même temps que la bibliothèque américaine.

Aimeriez-vous voir Bad Boys for Life sur Netflix dans votre région?