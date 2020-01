Est-ce que Ben Higgins, le nouveau Chris Harrison?

Pourriez-vous imaginer le baccalauréat sans Chris Harrison? L’hôte bien-aimé nous guide actuellement à travers le baccalauréat, la bachelorette et le baccalauréat au paradis, ainsi que toutes les variations depuis le début du spectacle. Cependant, l’ancien célibataire, Ben Higgins, pourrait donner à notre hôte une course pour son argent.

Chris Harrison et Ben Higgins | Rick Rowell / Walt Disney Television via .

Que fait l’ancien célibataire Ben Higgins depuis sa saison de «The Bachelor»?

Nous avons rencontré Higgins sur la saison de The Bachelorette de Kaitlyn Bristowe avant de jouer dans la saison 20 en tant que The Bachelor, qui a commencé le 4 janvier 2016. Il a donné à Lauren Bushnell la rose finale, elle a accepté, et les deux ont été fiancés pendant 14 mois .

Après leur saison sur The Bachelor, le couple a ensuite joué dans une spin-off sur FreeForm TV, Ben & Lauren: Happily Ever After? Cependant, la télé-réalité continue n’a pas aidé leur relation. Le 15 mai 2017, la paire a rompu ses fiançailles.

Higgins a révélé en février 2019 qu’il sortait avec une nouvelle femme, Jessica Clarke, diplômée de l’Université du Mississippi.

Higgins a également un autre nouveau spectacle. Il accueillera The Bachelor Live On Stage, qui vient dans votre ville natale et propose un baccalauréat ou une bachelorette éligible de votre ville.

Pourquoi les téléspectateurs se demandent-ils si Ben Higgins prendra le relais de Chris Harrison?

Higgins part en tournée avec The Bachelor Live On Stage, et il va jouer le rôle de Harrison. Il aidera le célibataire éligible à travers divers scénarios de rencontres et cérémonies de roses. En fin de compte, Higgins aidera ce célibataire de la ville natale à le réduire à une seule femme.

“Non, il ne sera pas là”, a déclaré Higgins concernant Harrison lors d’une interview avec SBNation. “Je pense que Chris Harrison m’a fait référence la dernière fois que nous avons fait une interview ensemble comme son mini-moi.”

L’ancien célibataire est prêt et ravi d’avoir son propre spectacle.

“Je le pousse”, poursuit-il. “J’essaye dur. Chaque jour, «… tu devrais juste prendre ta retraite», dit-il à Harrison. “Mais il ne sera pas là. Ce sera Becca [Kufrin] et je co-héberge. “

Nous savons que la star plaisante à moitié, mais il est clair qu’il aimerait prendre la relève pour lui en tant qu’hôte.

Chris Harrison prend-il sa retraite de «The Bachelor»?

L’année dernière, le 7 janvier 2019, The Bachelor a ouvert sa première saison avec un hommage aux 17 ans de Harrison qui ont accueilli la série. La mère de Harrison, Mary Beth, a aidé à présenter la vidéo, qui faisait la chronique de tout depuis que l’animatrice a commencé l’émission en 2002.

C’était une si belle vidéo que les fans se sont demandé si Harrison était sur le point de prendre sa retraite. C’est le type d’hommage que l’on obtient en fin de carrière. Cependant, Harrison et les producteurs ont rapidement dit aux fans qu’il ne prenait pas sa retraite.

Malheureusement pour Higgins, il semble que Harrison reste, pour le moment du moins. Vous pouvez voir Harrison héberger de nouveaux épisodes de The Bachelor Mondays à 20 h. ET sur ABC. Vous pouvez marquer des billets pour voir Higgins héberger The Bachelor Live on Stage à partir du 13 février 2020 à Mesa, AZ en cliquant ici.