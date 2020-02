Est-ce que ‘Big Brother 21’ Nicole Anthony sort avec le frère de Tommy Bracco, Philip?

L’une des seules favorites des fans à quitter la maison de Big Brother 21, Nicole Anthony, a posté des photos de la Saint-Valentin avec le frère de la co-star Tommy Bracco, Philip, sur son compte Instagram. Après que Tommy ait essayé de mettre en place Nicole avec son frère alors qu’ils vivaient toujours dans la maison BB, les deux se sont rencontrés le mois dernier et ont passé un peu ensemble. Sortent-ils ensemble?

Nicole Anthony | Bruce Glikas

Nicole Anthony sur «Big Brother 21»

Connue pour son bon esprit et son étroite alliance avec Cliff Hogg III, Nicole Anthony, originaire de Long Island, a joué un jeu sous le radar et a compté sur ses solides compétences sociales pour durer tout au long de la compétition.

Elle s’est retrouvée sur le bloc la semaine 3, mais a renversé le vote et a survécu à l’élimination même si l’alliance de neuf personnes, Unde9able, l’a ciblée. L’alliance a renvoyé Sam Smith chez elle et s’est séparée de Nick Maccarone et Isabella Wang, devenant Six Shooters.

Cependant, cette alliance s’est dissipée une fois que Jack Matthews a révélé la relation préexistante de Holly Allen et Kat Dunn. La révélation a séparé Holly et sa showmance, Jackson Michie, du reste de la maison, et ils ont fait une alliance secrète fructueuse avec Nicole et Cliff.

Tout au long du match, Nicole a été le vote swing pour presque toutes les éliminations et a nommé l’une des plus grandes menaces du match, Christie Murphy, pour expulsion, l’envoyant avec succès au jury. Elle a ensuite sauvé son allié le plus proche avec le pouvoir de veto, et a choisi de manière controversée d’expulser Tommy Bracco sur le showmance de Jackson, Holly lors des cinq derniers matchs.

Nicole a ensuite perdu Cliff à la finale quatre, et n’a remporté aucune partie de la dernière compétition de chef de ménage, l’envoyant au jury en troisième place. De nombreux fans de Big Brother ont voulu que Nicole gagne car ils aimaient son esprit mais n’aimaient pas les autres acteurs, et elle a remporté le favori américain.

Est-ce que Nicole Anthony sort avec le frère de Tommy Bracco, Philip?

Pendant qu’ils vivaient dans la maison Big Brother, les téléspectateurs ont entendu Tommy dire à Nicole qu’il pensait qu’elle serait parfaite pour son frère, Philip. Dans un Instagram Live d’octobre 2019 avec la famille de Tommy, Philip, vêtu d’une chemise Unicorn School en soutien à Nicole, a admis qu’il voterait pour l’aide préscolaire plutôt que Tommy pour America’s Favorite Houseguest.

Lorsque le reste de la famille a commencé à protester, le cousin de Tommy a plaisanté en disant que “cela n’a pas d’importance car ils partageront cet argent avec eux une fois qu’ils seront mariés”.

Après que Nicole a quitté la maison, elle a créé son premier Instagram et a immédiatement suivi 18 personnes: ses coéquipiers, Julie Chen et Philip Bracco. Ensuite, les deux ont discuté pendant quelques mois jusqu’à leur rencontre en janvier 2020, où ils ont terminé une salle d’évasion ensemble.

Un mois plus tard, pour la Saint-Valentin, Nicole a publié plusieurs photos de sa journée avec Philip dans une autre salle d’évasion et en train de dîner dans un steakhouse. Dans sa légende, elle a qualifié cette année de “parfaite” à cause du “bel homme sur ces photos”. Tommy a commenté, en plaisantant qu’il ne «paniquait pas du tout» et a qualifié Nicole de «belle-sœur».

via l’histoire de Nicole Anthony Instagram

Nicole a également documenté une partie de leur journée sur son histoire Instagram et a publié une vidéo de Philip la portant sur son dos parce que ses bottes ont commencé à lui faire mal aux pieds. Elle l’a légendé, “Philip à la rescousse”, et l’a appelé son “chevalier dans une veste en cuir.”

Même si les deux n’ont pas déclaré publiquement qu’ils étaient dans une relation, le message de la Saint-Valentin implique que le couple est plus que des amis.