Est-ce que Boston Rob et les enfants d’Amber rivaliseront avec Survivor?

Les gagnants survivants Boston Rob Mariano et son épouse Amber Brkich Mariano sont de retour dans l’émission cette saison pour Winners at War. Vingt des survivants passés qui ont gagné 1 million de dollars sont maintenant en compétition pour le titre de survivant unique et un prix de 2 millions de dollars.

Puisque l’émission est dans sa 40e saison, il ne semble pas qu’elle se terminera jamais. Voyons si les enfants de Mariano auront ou non la possibilité de participer à l’émission à l’avenir.

Concurrents «Survivor Season 40: Winners at War» | Robert Voets / CBS via .

Combien d’enfants ont les gagnants de «Survivor» Boston Rob et Amber, et quel âge ont-ils?

Mariano et Brkich se sont rencontrés lors de la saison huit lors de la première saison des étoiles de Survivor. Ils se sont rapidement rapprochés et sont allés jusqu’au bout ensemble. Brkich a remporté le million de dollars avec un vote du jury 4-3. Le couple a été fiancé lors de la finale en direct de All-Stars, puis marié lors d’une cérémonie télévisée en 2005.

Les Marianos ont maintenant quatre enfants; toutes les filles. Lucia Rose est leur fille aînée. Elle est née le 4 juillet 2009 et aura 11 ans cette année. Un court 17 mois plus tard, leur fille suivante, Carina Rose, est née le 10 décembre 2010. Carina a maintenant neuf ans.

Le 5 mai 2012, Mariano et Brkich ont accueilli leur troisième petite fille, Isabetta Rose, qui aura huit ans ce printemps. La dernière des filles Mariano est née le 20 juin 2014. La plus jeune, Adelina Rose, aura sept ans cette année.

Mariano et Brkich veulent-ils que leurs enfants participent à «Survivor?»

La saison 39 de Survivor a marqué une étape importante pour les filles. Tous les enfants de Mariano étaient enfin assez vieux pour regarder leur père dans l’émission. Lorsqu’on lui a demandé si ses filles continueraient ou non l’héritage familial de participer à Survivor, Mariano a déclaré aux journalistes que la décision incombait aux filles.

“Mais ils ont deux bons mentors auxquels ils peuvent s’adresser s’ils le souhaitent”, a-t-il fait remarquer au Los Angeles Times.

Les filles sont de grandes fans de la série et adorent la regarder ensemble. Ils bénéficient également d’avantages exclusifs grâce à leurs parents. Lorsque Joe Anglim a été éliminée au cours d’une saison récente, l’une de ses filles était très contrariée car Anglim était son joueur préféré. Ainsi, Mariano a organisé un appel téléphonique, via Jeff Probst, entre sa fille et Anglim pour la consoler avant de se coucher.

Lequel des enfants de Boston Rob et Amber serait le plus susceptible de participer à «Survivor?»

Les choix les plus évidents pour participer à Survivor seraient les filles aînées des Mariannes, Lucia ou Carina. L’aîné n’est qu’à sept ans et demi d’être assez âgé pour postuler au spectacle. Carina est à neuf ans de la compétition.

Carina s’est levée devant toute son école et a chanté l’hymne national à seulement six ans, alors elle pourrait être la plus courageuse des filles Mariano.

“Elle est intrépide, comme maman et papa”, a déclaré Sandra Diaz-Twine, lauréate et survivante de Survivor, à propos de Carina.

Recherchez les filles dans l’émission dans environ sept à neuf ans. Nous savons qu’ils ont les meilleurs mentors et ne diront probablement pas aux autres candidats qui sont leurs parents. D’ici là, regardez leurs parents sur Survivor 40: Winners at War tous les mercredis à 20 h HE sur CBS.

