Est-ce que «Crisis on Infinite Earths» a tué «Smallville» Clark et Lois?

Ce qui suit contient des spoilers de la finale de l’événement crossover «Crisis on Infinite Earths» de The CW.

Dans la partie 3 du crossover «Crisis on Infinite Earths» de The CW, l’Anti-Monitor a détruit avec succès chaque terre – y compris celle que notre Oliver Queen, Barry Allen et Sara Lance ont appelée maison, mais aussi Earth-167, sur laquelle où nous avons appris que réside Clark Kent et Lois Lane de Smallville.

Mais à la fin de la finale du crossover, Oliver-as-Specter avait utilisé ses puissants nouveaux pouvoirs pour donner naissance à un nouveau multivers, et dans un montage de clôture, nous avons vu qu’une variété de héros familiers (y compris Stargirl, la Doom Patrol et les Titans) peuplent la nouvelle Terre.

Nous n’avons cependant pas été rassurés quant à la renaissance de Clark et Lois de Smallville. Mais le patron d’Arrowverse, Marc Guggenheim, est là pour rassurer les fans du supercouple OG du réseau.

“Je peux absolument confirmer qu’ils sont toujours en vie, ils vivent toujours leur fin heureuse”, a déclaré Guggenheim à TVLine. Auparavant établi pour avoir abandonné ses pouvoirs kryptoniens pour mener une vie normale en tant que père de famille, “Clark obtient la fin du héros qu’il mérite.”

Guggenheim a également fait allusion à ce que le plan était d’intégrer Lex Luthor de Smallville, si les producteurs et Michael Rosenbaum avaient été en mesure de déterminer les conditions.

«Nous avions une version où il aurait été sur la scène [on the Kent farm] avec Tom, puis l’horloge s’est écoulée sur ce [due to Welling’s availability]», Déclare le PE.

Plan B? «J’ai alors eu l’idée d’avoir [Michael] et [Supergirl‘]s Jon Cryer a une scène ensemble, ce qui aurait été vraiment, vraiment cool.

“C’est une déception”, concède Guggenheim. “Michael est définitivement celui qui s’est échappé.”

